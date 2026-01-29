Ελλάδα - Γερμανία 26-5: Έκαναν το 3/3 οι «γαλανόλευκες» με εμφατικό τρόπο

Η Εθνική ομάδα επικράτησε και της Γερμανίας με τελικό σκορ 26-5 κι ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της αήττητη και στην πρώτη θέση του Α' ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο Γυναικών, με 3/3 νίκες.

Οι διεθνείς μας κατατάχθηκαν πρώτες στον Α' όμιλο με 9 πόντους, έχοντας σκοράρει 73 γκολ κι έχοντας δεχτεί 17, με διαφορά +56 τερμάτων, η οποία είναι κι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει κάποια ομάδα στους ομίλους της Α' φάσης.

Στη δεύτερη φάση προκρίνονται οι 2 πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο, παίρνοντας μαζί και τους βαθμούς που είχαν στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Έτσι δημιουργούνται δύο γκρουπ, το E και το F group. Στο E group περνάνε οι ομάδες από Α' και Γ' όμιλο Α' φασης και στο F group οι ομάδες από Β' και Δ' όμιλο Α' φάσης.

Έτσι οι Ελληνίδες διεθνείς θα μπουν στον όμιλο E μαζί με την Ιταλία και τις δύο δεύτερες ομάδες των Α' και Γ' ομίλων. Για την πρεμιέρα τους στη δεύτερη φάση οι παίκτριες του Χάρη Παυλίδη θα αντιμετωπίσουν το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, την πρώτη ομάδα του Γ' ομίλου, την Ιταλία, για την δεύτερη φάση της διοργάνωσης.

Εκτός της 14άδας του τρίτου αγώνα έμεινε η 15χρονη Αφροδίτη Μπιτσάκου ενώ η Ελένη Γρηγοροπούλου σκόραρε το πρώτο της γκολ σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μετά την Τρίτη 27/01 που έκανε το ντεμπούτο της στη διοργάνωση.

Η ροή του αγώνα

Στην έναρξη του αγώνα η Ελλάδα μπήκε δυναμικά και μέσα σε δύο λεπτά «εκτόξευσε» στο +3 τη διαφορά με εύστοχο πέναλτι από τη Βάσω Πλευρίτου και δύο σερί γκολ από τις Ελευθερία Πλευρίτου και Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη. Η «γαλανόλευκη» κυριαρχία συνεχίστηκε και η Βάσω Πλευρίτου σκόραρε ξανά όμως η Μυριοκεφαλιτάκη παραχώρησε πέναλτι, στο οποίο ευστόχησαν οι Γερμανίδες για το 4-1.



Με εξαιρετικές άμυνες και μερικά λάθη κι από τις δύο ομάδες το σκορ παρέμεινε στο +3 μέχρι και τρία λεπτά πριν το τέλος. Η Μυριοκεφαλιτάκη σκόραρε ξανά με ένα γυριστό σουτ ενώ η Σιούτη εκτέλεσε επιτυχημένα το δεύτερο πέναλτι για το 6-1. Στα τελευταία λεπτά η Ελλάδα κράτησε το +5 με μπλοκ και αποκρούσεις της Σταματοπούλου και 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος η Βάσω Πλευρίτου διαμόρφωσε το 7-1.



Στο δεύτερο οκτάλεπτο η Εθνική έκανε το 2/2 στα σπριντ κι η Ελένη Γρηγοροπούλου σκόραρε το πρώτο της γκολ σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Οι διεθνείς του Χάρη Παυλίδη συνέχισαν τις εξαιρετικές άμυνες και μέσα σε ένα λεπτό η Ξενάκη σκόραρε κι η Γερμανίδες απάντησαν.

Εκεί η Μυριοκεφαλιτάκη έκανε το 10-2 ενώ η Βάσω Πλευρίτου βρήκε για τρίτη φορά τα δίχτυα κι έκανε το +9. Το ματς συνεχίστηκε στο 11-2 με δοκάρια από Γερμανία και Ελλάδα ενώ μετά από σχεδόν τρία λεπτά Πάτρα και Τριχά έκαναν το +11 με δύο σερί κόντρα επιθέσεις της Ελλάδας, πετυχαίνοντας το 13-2 του πρώτου ημιχρόνου.



Στη τρίτη περίοδο οι παίκτριες του Χάρη Παυλίδη κέρδισαν το σπριντ, όμως η Γερμανία βρήκε το τρίτο της γκολ από πέναλτι που εκτέλεσε η Μπούγκα. Στη συνέχεια η «γαλανόλευκη» αρχηγός απάντησε με δύο διαδοχικά γκολ για το 15-3 στο 04:42. Η Καρύτσα πέρασε κάτω από τα δοκάρια και έκανε δύο εξαιρετικές αποκρούσεις σε σουτ και πέναλτι ενώ η Μυριοκεφαλιτάκη εκτέλεσε στο δοκάρι πέναλτι και με ριμπάουντ σκόραρε, ενώ η ίδια πέτυχε και το 16-3. Η Εθνική συνέχισε το σερί της και με τις Πλευρίτου και Μυριοκεφαλιτάκη, οι διεθνείς έκαναν το 19-3.



Στο τέταρτο οκτάλεπτο η Γερμανία κέρδισε το μοναδικό σπριντ αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει μετά από εξαιρετικές ελληνικές άμυνες. Νίνου και Φουντωτού πέτυχαν δύο διαδοχικά γκολ μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό και 04:39 πριν το τέλος η Καραγιάννη εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι που κέρδισε η Ελλάδα. Η Γερμανία κέρδισε κι εκείνη πέναλτι στο οποίο ευστόχησε η Μπούικα και η Μυριοκεφαλιτάκη απάντησε. Δύο λεπτά πριν το τέλος η Καραγιάννη βρήκε ξανά τα δίχτυα και έγινε το 25-4. Οι -τυπικά- φιλοξενούμενες κέρδισαν ακόμη ένα πέναλτι με την Βόσμπεργκ να ευστοχεί και η Χριστίνα Σιούτη βρήκε τα δίχτυα στην εκπνοή του χρόνου.

Πηγή: Athletiko.gr