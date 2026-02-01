Ελλάδα - Κροατία 23-6: Οι «γαλανόλευκες» προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος

Η Εθνική ομάδα πόλο Γυναικών της Ελλάδας παρέμεινε αήττητη και στο τέλος του Β' Ομίλου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Φουνσάλ, επικρατώντας της Κροατίας με σκορ 23-6.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Χάρη Παυλίδη προκρίνεται αήττητο στα ημιτελικά της διοργάνωσης και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του.

Η αντίπαλός της αναμένεται να είναι μία εκ των Ουγγαρία, Ολλανδία και Ισπανία που θα δώσουν μεγάλη μάχη για τα δύο διαθέσιμα εισιτήρια, με την Ολλανδία να έχει αυτή τη στιγμή το απόλυτο προβάδισμα για την πρώτη θέση.

Η εξέλιξη του ματς

Στο πρώτο οκτάλεπτο η Εθνική κέρδισε το σπριντ κι ένα λεπτό μετά η Μαρία Πάτρα ήταν η πρώτη που βρήκε τα δίχτυα. Η Τριχά συνέχισε το σερί των τερμάτων ενώ η Βάσω Πλευρίτου έκανε το +4 με δύο διαδοχικά γκολ, κρατώντας στο μηδέν την Κροατία. Οι διεθνείς μας πίεσαν και με εξαιρετική άμυνα κράτησαν το 4-0 αλλά δεν βρήκαν δίχτυα για τα επόμενα τέσσερα λεπτά. Στο τελευταίο λεπτό της περιόδου η Βάσω Πλευρίτου σκόραρε για τρίτη φορά διαμορφώνοντας το 5-0.

Στη δεύτερη περίοδο η Κροατία κέρδισε το σπριντ αλλά η Φουντωτού ήταν αυτή που βρήκε πρώτη τα δίχτυα ενώ Νίνου και Μπιτσάκου έκαναν το +7, με 8-1. Η Ελευθερία Φουντωτού σκόραρε για δεύτερη φορά και η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη ευστόχησε σε κερδισμένο πέναλτι για το 10-1 ενώ οι παίκτριες της Κροατίας απάντησαν στο 02:22 για το 10-2. Η Ελλάδα συνέχισε την καλή άμυνα και 43 δευτερόλεπτα πριν το τέλος η Βάσω Πλευρίτου βρήκε για τέταρτη φορά τα δίχτυα, για το 11-2.

Στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου η Εθνική ομάδα πήρε το σπριντ αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει κατευθείαν. 90 δευτερόλεπτα μετά η Μαρία Πάτρα βγήκε στην κόντρα και έκανε το +10 στο σκορ ενώ η Βάσω Πλευρίτου βρήκε τα δίχτυα για το 13-2. Ξενάκη και Πλευρίτου συνέχισαν το σερί των τερμάτων της «γαλανόλευκης» ενώ μετά από άστοχες επιθέσεις της Κροατίας η Καραγιάννη έστειλε τη διαφορά στο +14.

Μετά από επιθετικό φάουλ της Μυριοκεφαλιτάκη η Κροατία προσπάθησε να απειλήσει αλλά η Καρύτσα απέκρουσε και στη συνέχεια η Χριστίνα Σιούτη εκτέλεσε επιτυχημένα το πέναλτι που κέρδισε η Ελληνίδα φουνταριστή για το 17-2.

Στο τέταρτο οκτάλεπτο η Εθνική κέρδισε το τελευταίο σπριντ αλλά αυτή την φορά η Κροατία ήταν αυτή που βρήκε δύο συνεχόμενες φορές τα δίχτυα για το 17-4. Μετά από δύο λεπτά στην τελευταία περίοδο, η Γρηγοροπούλου σκόραρε και παρά το γεγονός ότι η Κροατία πήρε τάιμ άουτ η Ελλάδα βρήκε ξανά δύο γρήγορα γκολ με τις Σιούτη και Μυριοκεφαλιτάκη.

Η Μπούτιτς μείωσε σε 20-5 και 21-6 ενώ η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη βρήκε δύο διαδοχικά γκολ κι έφτασε τα 16 τέρματα στη διοργάνωση. Στα τελευταία 90 δευτερόλεπτα το 22-6 παρέμεινε ενώ στο 00:23 η Καρύτσα απέκρουσε. Η Ελλάδα έκανε την τελευταία επίθεσ του αγώνα και στα εννιά δέκατα του δευτερολέπτου η Νίνου πέτυχε ένα μακρινό σουτ για το τελικό 23-6.

Πηγή: Athletiko