Ασύλληπτο γκολ στο Ολλανδία - Ιταλία: Σκόραρε με το κεφάλι μέσα στο νερό (vid)

Η Ολλανδία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της απέναντι στην Ιταλία και με όπλο την εξαιρετική άμυνα από το ξεκίνημα πήρε δίκαια την πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο Γυναικών. Προηγήθηκε 4-1 από το πρώτο οκτάλεπτο και διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμα, «σβήνοντας» κάθε ιταλική προσπάθεια αντίδρασης. Με το τελικό 8-4 θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην Ουγγαρία, ενώ η Ιταλία θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα στον μικρό τελικό.

Την παράσταση στην αναμέτρηση έκλεψε το γκολ της Ολλανδής, Κίττυ-Λιν Ζούστρα. Η 28χρονη Ολλανδή με πλάτη στην εστία και το κεφάλι της μέσα στο νερό, πέτυχε ένα ασύλλήπτο τέρμα που... θύμισε Αργυρόπουλο.

Δείτε τη φάση: