13 δευτερόλεπτα μαγείας: Όταν η Κοπεγχάγη έβαλε γκολ χωρίς η μπάλα να ακουμπήσει στο έδαφος (video)

Συχνά οι ποδοσφαιρόφιλοι εκφράζονται με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για το πρώταθλημα Δανίας. Όμως, η περίφημη «Superligaen» έχει χαρίσει στην ιστορία του αθλήματος στιγμές, που θα παραμείνουν χαραγμένες στο χρόνο.

Μία από αυτές, δημιούργησε η δημοφιλής Κοπεγχάγη, η οποία αποτελεί την ομάδα με τα περισσότερα πρωταθλήματα και τα περισσότερα Κύπελλα στην ιστορία του εθνικού ποδοσφαίρου.

Δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή της, το 1992, και αφού μεσολάβησαν δύο κατακτήσεις πρωταθλήματων, δύο Κυπέλλων και ενός Intertoto, η φημισμένη Κοπεγχάγη έμελλε να γράψει ποδοσφαιρική ιστορία, αυτή τη φορά όχι κατακτώντας κάποιο τίτλο, αλλά σκοράροντας ένα μοναδικό γκολ.

Το χρονικό της αναμέτρησης

Το ημερολόγιο έγραφε 11 Αυγούστου του 2002. Η 2η της βαθμολογίας Κοπεγχάγη υποδεχόταν τη 10η του πίνακα Φαρούμ. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν νωρίς στο παιχνίδι, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 1-0.

Οι περίπου 20 χιλιάδες φίλαθλοι της Κοπεγχάγης παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την εξέλιξη του αγώνα, βλέποντας την αγαπημένη τους ομάδα να χάνει έδαφος στη διεκδίκηση του τίτλου.

Στο 80ο λεπτό, και ενώ το ματς παρέμενε στο 1-0 υπέρ των φιλοξενούμενων, ο προπονητής των γηπεδούχων, Χανς Μπάκε λαμβάνει μία τολμηρή απόφαση. Αντικαθιστά τον βασικό του επιθετικό, Φρέντγκαρντ, βάζοντας στο παιχνίδι τον χαρισματικό Μόλερ.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 89', ο Ρολ ισοφαρίζει για την Κοπεγχάγη και ο διαιτητής της αναμέτρησης δίνει σήμα στον τέταρτο, που υποδεικνύει τα λεπτά των καθυστερήσεων. Όλα προμηνύουν ένα δραματικό φινάλε.

13 δευτερόλεπτα ποδοσφαιρικής ποίησης σε κίνηση

Τα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα βρίσκονται σε εξέλιξη. Το 1-1 παραμένει και όλοι πιστεύουν πως οι πιθανότητες νίκης έχουν εκλείψει.

Σε μία απέλπιδα προσπάθεια, ο τερματοφύλακας της Κοπεγχάγης Πέντερσεν γεμίζει με δυνατό βολέ, στέλνοντας τη μπάλα στη μεσαία γραμμή.

Ο Μόλερ παίρνει την πρώτη κεφαλιά και κερδίζει μέτρα στο γήπεδο. Η μπάλα βρίσκεται ακόμα στον αέρα. Ο Ρολ βρίσκει με το κεφάλι τον Ζούμα και αυτός με κεφαλιά προς τα πίσω, τη δίνει στον Μόλερ.

Ο 29χρονος φορ, βρίσκεται λίγο έξω από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Τρέχει προς τη μπάλα, ζυγίζει την τροχιά της, παίρνει φορά και με ένα ασύλληπτο μονοκόματο σουτ τη στέλνει στο «Γ» της εστίας του Ζαρπ.

Η μπάλα, από το βολέ του τερματοφύλακα της Κοπεγχάγης, Πέντερσεν, μέχρι να προσγειωθεί στο τέρμα των φιλοξενούμενων για το 2-1, δεν είχε ακόμα ακουμπήσει στο έδαφος.

Έξαλλοι πανηγυρισμοί - Το συζητούσαν σε όλη την Ευρώπη

Το «Πάαρκεν» εκρήγνυται και ο ίδιος, έχοντας πλήρη συνείδηση πως έγραψε ιστορία, βγάζει τη φανέλα του πανηγυρίζοντας έξαλλα.

Το γκολ του Μόλερ γίνεται αμέσως θέμα συζήτησης. Η ποδοσφαιρική Ευρώπη «υποκλίνεται» στη μαεστρία της επιθετικής ανάπτυξης της Κοπεγχάγης, παρακολουθώντας εντυπωσιασμένη την πορεία της μπάλας, αφού για 13 ολόκληρα δευτερόλεπτα, οι συντονισμένες ενέργειες των επιθετικών της ανερχόμενης δύναμης στο ποδόσφαιρο της Δανίας, διαμόρφωσαν συνθήκες ικανές, να γράψουν ποδοσφαιρική ιστορία.

Η μπάλα δε χρειάστηκε να ακουμπήσει το χορτάρι. Απλώς ταξίδεψε μέσω... αέρος από τη μία εστία στην άλλη, δημιούργωντας μία στιγμή που παραμένει ανεξίτητλη στο χρόνο.

Δείτε το απίθανο γκολ του Μόλερ