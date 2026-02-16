Ασύλληπτο γκολ: Ο 39χρονος Χουλκ σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ από τη... σέντρα (video)

Τι κι αν βρίσκεται πλέον στα 39 του; Ο Χουλκ συνεχίζει να... σκίζει τα αντίπαλα δίχτυα, αψηφώντας το πέρασμα του χρόνου. Ο πρώην παίκτης της Ζενίτ, γνωστός για την δύναμη του και τις απίθανες εκτελέσεις του, αγωνίζεται στην Βραζιλία με την φανέλα της... ελληνικής Ατλέτικο Μινέιρο, με συμπαίκτες τους Μπερνάρ, Ουγκό και Σκάρπα που πέρασαν από την χώρα μας για χάρη του Παναθηναϊκού (οι πρώτοι δύο) και του Ολυμπιακού.

Τα ξημερώματα της Κυριακής η ομάδα του αγωνίστηκε απέναντι στην Ιταμπίριτο στην 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος στο Μινέιρο και πραγματοποίησε μια γεμάτη εμφάνιση, σημειώνοντας χατ-τρικ στο επιβλητικό 7-2 της Ατλέτικο.

Στο 31ο λεπτό, ο Χουλκ αποφάσισε να βάλει ένα από τα γκολ της χρονιάς, το οποίο πιθανότατα θα βρεθεί ανάμεσα στα υποψήφια για το βραβείο Πούσκας. Η ομάδα του κέρδισε ένα φάουλ λίγο πιο κάτω από την γραμμή της σέντρας και ο Βραζιλιάνος σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ από εκεί, εξαπολύοντας έναν πραγματικό κεραυνό που κατέληξε στο παραθυράκι της εστίας.

39-YEAR-OLD HULK SCORES A POTENTIAL PUSKAS AWARD WINNING GOAL





Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χουλκ πετυχαίνει ένα τόσο εντυπωσιακό τέρμα. Ο 39χρονος επιθετικός είναι γνωστός για τις δυνατές του εκτελέσεις καθ' όλη την καριέρα του, ενώ συχνά αποτελεί θέμα συζήτησης και εξωαγωνιστικά, αφού πρόσφατα παντρεύτηκε την ανηψιά της πρώην συζύγου του!