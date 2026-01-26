Απίστευτο στιγμιότυπο στην Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής δέχτηκε κίτρινη κάρτα γιατί... ντρίπλαρε (vid)

Πολλοί είναι αυτοί που τα τελευταία χρόνια υποστηρίζουν πως η μαγεία του ποδοσφαίρου, αυτή που χάριζαν παλιότερα παίκτες όπως ο Ροναλντίνιο, ο Νειμάρ και πολλοί ακόμα, έχει αρχίσει να χάνεται στη σύγχρονη εποχή. Οι παίκτες δεν κάνουν πια τόσο εντυπωσιακές ντρίπλες ή ενέργειες, ενώ με ελάχιστες εξαιρέσεις (π.χ. Λαμίν Γιαμάλ), οι εξτρέμ του σήμερα δεν επιδιώκουν δύσκολες και περίτεχνες ενέργειες.

Ένα σκηνικό στη Βραζιλία έρχεται να... επιβεβαιώσει όλα τα παραπάνω, αφού στην πρόσφατη αναμέτρηση της Σάντα Κρούζ με την Ναούτικο Ρεσίφε, ένας παίκτης των φιλοξενούμενων δέχτηκε κίτρινη κάρτα επειδή επιχείρησε να κάνει μια... ντρίπλα! Στο 36ο λεπτό ο Ντοντό από τα αριστερά πάτησε και με τα δύο πόδια την μπάλα, πάσαρε δίπλα στον αντίπαλο του και ο διαιτητής σφύριξε αμέσως, δείχνοντας κάρτα στον παίκτη της Ναούτικο. Η απόφαση αυτή όπως είναι λογικό δημιούργησε έντονες αντιδράσεις, με τους φίλους του αθλήματος να θεωρούν πως έτσι «καταπιέζεται» η ελευθερία και η ομορφιά του αθλήματος.

Ο Ντεπάι και ο κανονισμός που «δικαιώνει» τον διαιτητή

Η απόφαση του διαιτητή να τιμωρήσει την... δημιουργικότητα ενός παίκτη δεν είναι αυθαίρετη, αντιθέτως υποστηρίζεται από κανονισμό της βραζιλιάνικης ομοσπονδίας (CBF) και της COMNEBOL, σύμφωνα με τον οποίον ενέργειες που μπορούν να θεωρηθούν προκλητικές προς τον αντίπαλο πρέπει να τιμωρούνται με κάρτα.

Ο κανονισμός αυτός ισχύει από τον περασμένο Απρίλιο και πάρθηκε λόγω μιας ανάλογης ενέργειας του Μέμφις Ντεπάι στον τελικό του Παουλίστα. Τότε, ο Ολλανδός επιθετικός της Κορίνθιανς με το σκορ στο 0-0 στο 90' και προβάδισμα της ομάδας του από το πρώτο παιχνίδι με 1-0, πάτησε την μπάλα και με τα δύο πόδια και προκάλεσε την οργή των παικτών της Παλμέιρας, με αποτέλεσμα να υπάρξει τεράστια ένταση ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Ο Ντεπάι, είχε σχολιάσει τότε την απόφαση της ομοσπονδίας να τιμωρεί με κάρτα παίκτες που απλώς ντριπλάρουν, υποστηρίζοντας πως τέτοιες αποφάσεις περιορίζουν τους παίκτες και δεν τους αφήνουν να εκδηλώσουν ελεύθερα τις ικανότητες τους.

«Πήγα πραγματικά στη Βραζιλία για να ζήσω από κοντά και το Jogo Bonita, αλλά τώρα η @CBF_Futebol ανακοίνωσε χθες ότι κανένας παίκτης δεν μπορεί να σταθεί στην μπάλα, αλλιώς ο παίκτης θα λάβει κίτρινη κάρτα. Αυτό αποφασίστηκε αφού ισορροπήθηκα στην μπάλα για μερικά δευτερόλεπτα στον τελευταίο τελικό του κυπέλλου Paulista. Όχι ότι είναι τόσο σημαντικός παράγοντας στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν βλέπω το πρόβλημα εδώ. Το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο ανεβαίνει... και αξίζει παγκόσμια προβολή! Υπάρχει τόσο πολύ ταλέντο εδώ. Η χαρά και το πάθος στον τρόπο που εκφραζόμαστε στο γήπεδο δεν πρέπει να περιορίζονται. Οπότε αναρωτιέμαι πραγματικά τι λέει το διοικητικό συμβούλιο του...@CBF_Futebol. Ποιος αποφασίζει για το μέλλον αυτής της όμορφης ποδοσφαιρικής χώρας; Ας επικεντρωθούμε σε ποιοι κανόνες μπορούν να βελτιώσουν το άθλημα και ας επικεντρωθούμε στην επιχειρηματική πλευρά του ποδοσφαίρου, που ωφελεί τους συλλόγους, τους οπαδούς και τους παίκτες, αντί για αυτές τις ανόητες ανακοινώσεις», έγραφε τότε ο Ολλανδός επιθετικός εμφανώς εκνευρισμένος με την απόφαση της ομοσπονδίας.

Οι έντονες αντιδράσεις για αυτές τις αποφάσεις

Η κάρτα που δέχτηκε ο Ντοντό προκάλεσε μεγάλη θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα αθλητικά μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας. Πολλοί φίλαθλοι χαρακτήρισαν «γελοία» και υπερβολική την απόφαση του διαιτητή, υποστηρίζοντας ότι τέτοιου είδους τεχνικές ενέργειες είναι μέρος του «φλογερού και εκφραστικού» χαρακτήρα του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου, μια παράδοση που, κινδυνεύει να εκλείψει από υπερβολική αυστηροποίηση των κανόνων.

Οι φόβοι που εκφράζουν οι Βραζιλιάνοι φίλαθλοι σχετίζονται με το εξής ερώτημα: Μήπως κανόνες σαν αυτόν θέτουν σε κίνδυνο την ποδοσφαιρική δημιουργικότητα και κυρίως, την ίντριγκα του αθλήματος;