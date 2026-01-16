Ρομπέρτο Κάρλος: Η αμύθητη περιουσία και τα 11 παιδιά που προέρχονται από 7 διαφορετικές γυναίκες

Ο Ρομπέρτο ​​Κάρλος είναι θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης και, για πολλούς Μαδριλένους, ο καλύτερος αριστερός μπακ που έχει αγωνιστεί ποτέ για τον σύλλογο. Αυτή τη στιγμή υπηρετεί ως πρεσβευτής του συλλόγου, αν και το 2026 ξεκίνησε με ένα πρόβλημα υγείας στην καρδιά. Ευτυχώς, δεν ήταν κάτι σοβαρό, αλλά πρέπει να είναι προσεκτικός με αυτό το ευαίσθητο ζήτημα.

Στα 52 του πλέον, ο Βραζιλιάνος πέρα ​​από την εξαιρετική του απόδοση στο γήπεδο, η στοργική του φύση ήταν πάντα αξιοσημείωτη. Απόδειξη αυτού είναι ότι είναι πατέρας 11 παιδιών με επτά διαφορετικές γυναίκες, μια κατάσταση που ο ίδιος έχει συζητήσει αρκετές φορές. Πολλά από τα παιδιά του ζουν σε διαφορετικές χώρες, όπως η Βραζιλία, το Μεξικό και η Ουγγαρία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιανουάριο του 2025, χώρισε από τη Μαριάνα Λουτσόν, τη γυναίκα με την οποία ήταν παντρεμένος για πάνω από 15 χρόνια. Αυτή η διαδικασία χωρισμού δεν ήταν καθόλου εύκολη, σε σημείο που η κατανομή των περιουσιακών στοιχείων και των περιουσιακών στοιχείων προκάλεσε πολλά προβλήματα στο πρώην ζευγάρι. Σύμφωνα με Μέσα ενημέρωσης στην Ισπανία, η καθαρή του περιουσία εκτιμάται στα 160 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό οφείλεται στα κέρδη του ως παίκτης, στις επενδύσεις, στις χορηγίες, στις διεθνείς συνεργασίες και στον τρέχοντα ρόλο του ως πρεσβευτής.

Ο Ρομπέρτο ​​Κάρλος έχει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ ως παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης. Φορώντας τη φανέλα των «μερένχες» κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα, τρία ισπανικά Σούπερ Καπ, δύο Διηπειρωτικά Κύπελλα και τρία Champions League.

Έπαιξε πάνω από 500 παιχνίδια με τη «Βασίλισσα» και, όπως ήδη αναφέρθηκε σε αυτή την είδηση, θεωρείται ένας από τους καλύτερους αριστερούς μπακ, όχι μόνο στον σύλλογο, αλλά και στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Κέρδισε επίσης το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002 με τη Βραζιλία, το Copa America το 1997 και το 1999 και το Κύπελλο Συνομοσπονδιών το 1997. Σαφώς, διαθέτει μια καριέρα που πολλοί ενεργοί ποδοσφαιριστές σήμερα θα ζήλευαν.

