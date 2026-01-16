EuroLeague: Η ώρα και το κανάλι του Clasico και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις

Με τρεις συναρπαστικές αναμετρήσεις ολοκληρώνεται απόψε η 22η αγωνιστική της EuroLeague. Η δράση ξεκινά στις 19:45, με τη Φενέρμπαχτσε να υποδέχεται τη Βαλένθια (Novasports 4), σε μια κρίσιμη μονομαχία για την οκτάδα.

Λίγο αργότερα, στις 21:00, η Βιλερμπάν αντιμετωπίζει τη Χάποελ (Novasports Start), ενώ η βραδιά κορυφώνεται στις 21:45 με το απόλυτο ευρωπαϊκό ντέρμπι. Η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα στο «Clásico» (Novasports Prime).

Το πρόγραμμα της ημέρας