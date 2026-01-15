«Σεισμός» στο μπάσκετ: Παίκτης ομάδας EuroLeague κατηγορείται για κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού

Νέα υπόθεση σχετικά με παράνομο στοιχηματισμό και τον κόσμο του μπάσκετ έσκασε σαν «βόμβα» τις τελευταίες ώρες. Στο επίκεντρο ενός πρωτοφανούς σκανδάλου χειραγώγησης αγώνων βρίσκεται ο Αντόνιο Μπλέικνι, με τις αμερικανικές αρχές να απαγγέλλουν βαρύ κατηγορητήριο εις βάρος του.

Ο Αμερικανός γκαρντ, που τη φετινή σεζόν αγωνίζεται στην EuroLeague με τη φανέλα της Χάποελ Τελ Αβίβ, κατηγορείται για εμπλοκή σε υπόθεση point-shaving κατά τη θητεία του στην Κίνα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να έλαβε περισσότερα από 200.000 δολάρια στο φινάλε της σεζόν 2022/23, προκειμένου να μειώσει σκόπιμα την αγωνιστική του απόδοση.

Οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, οι αρχές εστιάζουν στη συμμετοχή του Μπλέικνι στους Jiangsu Dragons τη σεζόν 2022/23. Ο παίκτης φέρεται να ήταν μέλος οργανωμένου κυκλώματος περίπου 20 ατόμων, το οποίο χειραγωγούσε αγώνες τόσο στο κινεζικό πρωτάθλημα όσο και στο NCAA, αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη μέσω παράνομου στοιχηματισμού στις ΗΠΑ.

Χαρακτηριστική θεωρείται η περίπτωση αγώνα τον Μάρτιο του 2023. Ο Μπλέικνι, ένας από τους κορυφαίους σκόρερ της λίγκας εκείνη τη χρονιά με μέσο όρο 32 πόντους, είχε μόλις 11 σε βαριά ήττα των Jiangsu Dragons με 31 πόντους διαφορά από τους Guangdong Southern Tigers. Το συγκεκριμένο ματς είχε προσφερθεί με χάντικαπ -11,5 πόντων, με το κύκλωμα να φέρεται πως πόνταρε περίπου 198.300 δολάρια σε καζίνο της Πενσυλβάνια.

Σε άλλο παιχνίδι της ίδιας σεζόν, ο Μπλέικνι φέρεται να είχε ενημερώσει εκ των προτέρων ότι δεν θα αγωνιστεί, με το κύκλωμα να ποντάρει αυτή τη φορά περίπου 100.000 δολάρια στη μειωμένη απόδοση του αντικαταστάτη του.

Σοβαρές επιπτώσεις

Η υπόθεση αποτελεί ισχυρό πλήγμα για τη Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς ο Μπλέικνι είναι βασικό στέλεχος της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη τη φετινή σεζόν, μετρώντας 13,8 πόντους και 2,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Παράλληλα, θέτει σε άμεσο κίνδυνο την καριέρα του, καθώς οι κατηγορίες για point-shaving συγκαταλέγονται στις βαρύτερες στον παγκόσμιο αθλητισμό.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις επίσημες αντιδράσεις τόσο της Χάποελ Τελ Αβίβ όσο και της EuroLeague, με τις εξελίξεις να αναμένονται κρίσιμες τις επόμενες ημέρες.