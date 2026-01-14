Παρτίζαν - Ολυμπιακός 66-104: Οι «ερυθρόλευκοι» έτρεχαν με...εκατό και διέλυσαν τους Σέρβους

Ο Ολυμπιακός ήταν σοβαρός στην «Αλεξάνταρ Νίκολιτς Χολ» και επικράτησε της αποδυναμωμένης Παρτιζάν στο Βελιγράδι 104-66 για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Πλέον το ρεκόρ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι στο 13-8 και παρότι έχει ένα ματς λιγότερο αυτό του Μαρτίου με τη Φενέρ στο ΣΕΦ, βρίσκεται σε τροχιά εξάδας και τετράδας, ενώ η Παρτιζάν με 6-16 έπεσε στην τελευταία θέση.

Κορυφαίοι για τους Πειραιώτες ήταν ο Βεζένκοφ με 25 πόντους και 7 ριμπάουντ, ο Ουόκαπ με 12 πόντους, 7 ασίστ και μηδέν λάθη και ο Μιλουτίνοφ με 12 πόντους και 7 ριμπάουντ. Από την πλευρά της Παρτιζάν του Ζοάν Πεναρόγια ξεχώρισε μόνο ο Ουάσινγκτον με 22 πόντους. Επόμενη αποστολή για τον Ολυμπιακό με τη Μακάμπι στο ΣΕΦ (20/1, 19:15), ενώ για την Παρτιζάν η Μπάγερν στο Μόναχο (20/1, 21:30).

Τρομερό δεύτερο δεκάλεπτο και +21 με Βεζένκοφ - Ουόκαπ

Στο ξεκίνημα του αγώνα ο Ολυμπιακός αν και δεν μπήκε καλά κατάφερε με 5 πόντους του Ντόρσεϊ να προηγηθεί με 8-6 (στο 3').

Μπορεί οι γηπεδούχοι να έκαναν μικρό σερί 4-0, όμως οι Πειραιώτες απάντησαν άμεσα για το 16-12 (στο 7') με επιμέρους 8-2 και πρωταγωνιστή τον Ουόκαπ (3π, 2ασ). Η πρώτη περίοδος έκλεισε με 20-17 και τον Βεζένκοφ να έχει ήδη 7 πόντους και 3 ριμπάουντ και την ομάδα του να είναι μπροστά, παρότι είχε χάσει 4 αμυντικά ριμπάουντ. Στο δεύτερο δεκάλεπτο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκε δύο μεγάλα τρίποντα από Νιλικίνα και Φουρνιέ και προηγήθηκε για πρώτη φορά με +7 (26-19 στο 13').

Επιθετικά οι Πειραιώτες έβρισκαν λύσεις με 11 πόντους του Βεζένκοφ και 6/14 τρίποντα, παρότι έχασαν με 2 γρήγορα φάουλ τον Πίτερς, όμως αμυντικά τα κενά υπήρχαν και ήταν θέμα αστοχίας των Σέρβων πως η διαφορά πήγε στους 10 (35-25 στο 16').

Ο Βεζένκοφ με ένα τρομερό τρίποντο διαμόρφωσε το σκορ σε 40-27 (στο 17'), ενώ το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να έχει σημαντικό προβάδισμα (52-30), 9/18 τρίποντα και τον Βούλγαρο σταρ (18π, 4ριμπ, 1ασ) πρωταγωνιστή όπως και τον σπουδαίο Ουόκαπ (9π, 5ασ).

Το «πάρτι» συνεχίστηκε και η διαφορά πήγε πάνω από τους 30

Το δεύτερο ημίχρονο στο Βελιγράδι ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να κάνει δύο λάθη με τον Ντόρσεϊ, αλλά με το «πάρτι» να συνεχίζεται η διαφορά πήγε στους 28 πόντους (62-34 στο 23') και ουσιαστικά είχε «κλειδώσει» τη νίκη από νωρίς. Η Παρτιζάν δεν μπορούσε να σταματήσει καθόλου τους Πειραιώτες, Βεζένκοφ - Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ είχαν βρει ρυθμό και η διαφορά ήταν πολύ υψηλή (70-40 στο 26') με όλα να δείχνουν «τελειωμένα» στο ματς. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 79-43 μετά από buzzer beater του ασταμάτητου Βεζένκοφ (25π, 7ριμπ).

Στο τέταρτο δεκάλεπτο όλα είχαν κριθεί το rotation από τον Γιώργο Μπαρτζώκα είχε ανοίξει και η διαφορά με Χολ και Πίτερς ήταν σταθερά πάνω από τους 30 (84-48 στο 33'). Στο 36ο λεπτό οι Πρωταθλητές η διαφορά ξεπέρασε και τους 40 (89-48) με την Παρτιζάν να έχει παραδοθεί πλήρως και να παρουσιάζει μία κακή εικόνα αδιαφορίας. Στο φινάλε ο Ολυμπιακός πανηγύρισε τη σημαντική και ευρεία επικράτηση επί της Παρτιζάν με 104-66.

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 30-52, 43-79, 66-104.

Παρτιζάν (Πεναρόγια): Μούρινεν, Ουάσινγκτον 28, Οσετκόφσκι 2, Μποσνιάκοβιτς, Μαρίνκοβιτς 7, Ποκουσέφσκι, Πέιν 5, Μπόνγκα 7, Λάκιτς 2, Γιεκίρι 4, Φερνάντο 11, Καλάθης.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 12, Νιλικίνα 6, Γουόρντ 5, Λαρεντζάκης 2, Βεζένκοφ 25, Παπανικολάου 3, Μιλουτίνοφ 12, Πίτερς 12, Χολ 12, Ντόρσεϊ 12, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ 3.

Πηγή: Athletiko.gr