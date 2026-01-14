Ολυμπιακός: Μια «κόκκινη» παρέλαση με ιδιαιτερότητες απέναντι στο «φάντασμα» της Παρτιζάν

Ο Ολυμπιακός ήταν σοβαρός στην «Αλεξάνταρ Νίκολιτς Χολ» και επικράτησε της αποδυναμωμένης Παρτιζάν στο Βελιγράδι (104-66) για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κέρδη από τη βραδιά, παρά το γεγονός πως το παιχνίδι λίγο μετά τις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου έμοιαζε... παράσταση για ένα ρόλο. Ακόμη κι αυτό, περισσότερο το «έφτιαξε» ο Ολυμπιακός, παρά του προσφέρθηκε.

Η άμυνα για σεμινάριο, ο Γουόκαπ και το γαλλικό «κλειδί»

Eurokinissi

Η Παρτιζάν με το που πάτησε το παρκέ είχε ένα ξεκάθαρο πλάνο για το πως θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Στόχευε στη ρακέτα τον Φερνάντο, βασίστηκε στις επιθετικές αρετές του Ουάσινγκτον και προσπάθησε (και κατάφερε σε μεγάλο βαθμό) να βγάλει τον Μιλουτίνοφ έξω από την ρακέτα σε άμυνα και επίθεση,

Οι Σέρβοι έπαιξαν σκληρή άμυνα για 15 λεπτά, αλλά ο Ολυμπιακός έβρισκε λύσεις από τον Ντόρσεϊ και από μεγάλα τρίποντα. Τα ποσοστά του από τα 6.75 (50% στο ημίχρονο με την Παρτίζαν να έχει μόλις...11%) αύξησαν προοδευτικά την διαφορά.

Πως όμως ένα ματς που στα πρώτα λεπτά έμοιαζε ντέρμπι εξελίχθηκε σε... παρέλαση; Τα τρίποντα του Γουόκαπ, η άμυνα των «ερυθρόλευκων» και η είσοδος του Γουορντ, έδωσαν αιφνιδιασμούς, άνοιξαν τη ρακέτα των Σέρβων και το νερό μπήκε στο αυλάκι.

Η αυλαία που έπεσε νωρίς και η σκληρή αλήθεια για την Παρτιζάν

Eurokinissi

Στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπάρχουν πολλά να σχολιάσεις. Κι αυτό γιατί οι Σέρβοι πέταξαν λευκή πετσέτα και απλά παρακολουθούσαν τους «ερυθρόλευκους» να σκοράρουν με κάθε τρόπο. Οι 15 ασίστ περισσότερες (συνολικά 28) και η διαφορά στα ριμπάουντ (29-45), μαζί με τα 16/36 τρίποντα τα λένε... όλα.

Η Παρτιζάν βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο φεγγάρι. Ένα φεγγάρι που όλες οι ομάδες έχουν βρεθεί. Ωστόσο, ο Ομπράντοβιτς (είτε καλώς, είτε κακώς) αποτελεί παρελθόν και θα πρέπει να το ξεπεράσουν όλοι στον οργανισμό αν θέλουν να προχωρήσουν μπροστά. Η εικόνα παραίτησης, με φιλάθλους στα «κάγκελα», αδιάφορους παίκτες και... μηδέν όραμα, δεν ταιριάζουν σε ένα τόσο ιστορικό σύλλογο.