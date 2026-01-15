Euroleague: Πρόστιμο στον Αταμάν για τις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Η ένταση που συνοδεύει παραδοσιακά τα ντέρμπι Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού δεν περιορίστηκε μόνο στο παρκέ, αλλά επεκτάθηκε και μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ο Εργκίν Αταμάν βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας, καθώς οι τοποθετήσεις του για τις αποφάσεις των διαιτητών δεν πέρασαν απαρατήρητες από τη διοργανώτρια αρχή.



Ο αθλητικός δικαστής της Euroleague αποφάσισε να επιβάλει πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ στον Τούρκο τεχνικό του Παναθηναϊκού, κρίνοντας ότι τα σχόλιά του ξεπέρασαν τα επιτρεπτά όρια. Η ποινή βασίστηκε στον Πειθαρχικό Κώδικα της διοργάνωσης, ο οποίος προβλέπει κυρώσεις σε περιπτώσεις δημόσιας κριτικής της διαιτησίας.



Ο Αταμάν, γνωστός για τον εκρηκτικό χαρακτήρα και τον αυθορμητισμό του, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του μετά τη λήξη του αγώνα, αφήνοντας αιχμές για τη διαιτητική αντιμετώπιση. Μάλιστα, είχε προαναγγείλει ότι θεωρεί δεδομένη μια πιθανή τιμωρία, δείχνοντας πως γνώριζε τις συνέπειες των δηλώσεών του.

Η ανακοίνωση της Euroleague:

«Ο κ. Εργκίν Αταμάν, προπονητής του Παναθηναϊκού ΑΚΤΩΡ Αθήνας, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για σχόλια σχετικά με την εκτέλεση της διαιτησίας του αγώνα Παναθηναϊκός ΑΚΤΩΡ Αθήνας - Ολυμπιακός Πειραιώς, σύμφωνα με το Άρθρο 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.»