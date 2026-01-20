Live ο εντός έδρας αγώνας του Παναθηναϊκού AKTOR εναντίον της Μπασκόνια για τη EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θέλει να αφήσει πίσω του την οδυνηρή ήττα (85-78) στην έδρα της Μπάγερν Μονάχου και να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές νίκες, προκειμένου να διεκδικήσει την απευθείας πρόκριση στα πλέι-οφς της EuroLeague.

Οι «πράσινοι» φιλοξενούν στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ την Μπασκόνια από την Ισπανία και ευελπιστούν να φτάσουν στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη τους, μετά την επικράτηση (74-69) εναντίον του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη για τη Stoiximan GBL.

Ο αγώνας ξεκινάει στις 21:15 και μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξή του, πατώντας εδώ.