Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τις νίκες Παναθηναϊκού AKTOR και Ολυμπιακού σε ελληνικό έδαφος

Ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το κρίσιμο παιχνίδι τη Μακάμπι Τελ Αβιβ. Οι Πειραιώτες διέλυσαν τη Μακάμπι με «καταιγισμό» τριπόντων και σόου Βεζένκοφ (100-93). Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τη δεύτερη περίοδο με το επιμέρους σκορ 31-10 να βάζει τα θεμέλια για την 14η νίκη τους.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 14 νίκες σε 22 αγώνες. Στη 14η θέση παρέμεινε η ομάδα από το Ισραήλ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR τα κατάφερε άνετα κόντρα στη Μπασκόνια (93-74) για την 23η αγωνιστική της EuroLeague. Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν καλά το παιχνίδι, δίνοντας παλμό στο Telecom Center Athens και με τη συμβολή όλων των παικτών του, ιδιαίτερα του καυτού Τολιόπουλου, επικράτησαν σε όλους τους τομείς.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έφτασε έτσι τις 14 νίκες και βρίσκεται στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Οι Ισπανοί έμειναν στη 15η θέση και την Παρασκευή ταξιδεύουν στην Πόλη ώστε να αντιμετωπίσουν τη Φενερμπαχτσέ.