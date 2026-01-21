Euroleague: Ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μακάμπι έδειξε πως είναι ομάδα Final-4, με ένα τεράστιο «αλλά»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε (100-93) της Μακάμπι Τελ-Αβίβ από το Ισραήλ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 23η αγωνιστική της EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να δυσκολεύτηκαν στην πρώτη περίοδο (και όχι μόνο), όμως με καταπληκτική εμφάνιση του Σάσα Βεζένκοφ και «καταιγισμό» από τρίποντα στο δεύτερο δεκάλεπτο έβαλαν από νωρίς τις βάσεις για μία άνετη επικράτηση. Μια επικράτηση που είχε τα θετικά, αλλά και τα αρνητικά της.

Ο Σάσα Βεζένκοφ τα φώτα, ο Ταιρίκ Τζόουνς την παράσταση

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκίνησαν με προβλήματα στη πρώτη περίοδο. Προβλήματα που τους έβαλε η Μακάμπι, τόσο με τον Σόρκιν, όσο και με την άμυνα με αλλαγές που έφερε το... 63% στα τρίποντα των φιλοξενούμενων του πρώτου δεκαλέπτου.

Με τον Σάσα να κάνει ξανά... τα δικά του (28 πόντοι, 6 ριμπάουντ) χρειαζόταν ένα turning point για να γυρίσει το παιχνίδι. Κι αυτό, συνέβη όταν μπήκε ο Τζόουνς. Ο center του Ολυμπιακού είναι λες και παίζει δεκαετίες στην ομάδα. Ενέργεια στην άμυνα, ενέργεια στην επίθεση, καρφώματα. Και κάπως έτσι το ποσοστό των Ισραηλινών «βυθίστηκε» στο 25% εντός παιδειάς, στο πρώτο ημίχρονο.

Η second unit που ανέβασε τον πήχη, οι αυτοματισμοί και η συνέπεια

Αξίζει να σημειωθεί πως η second unit του Ολυμπιακού, όχι απλά διατήρησε την διαφορά, όταν το παιχνίδι γύρισε, αλλά την... εκτόξευσε με επιμέρους σκορ 31-10 στη δεύτερη περίοδο! Αυτό φυσικά, μόνο τυχαίο δεν είναι αφού οι αυτοματισμοί σε άμυνα και επίθεση λειτουργούν καλύτερα και ο Μπαρτζώκας φαίνεται να έχει κατασταλάξει στον τρόπο που χρησιμοποιεί τους παίκτες. Ακόμη και ο Φουρνιέ που πέρασε ένα παρατεταμένο διάστημα ντεφορμαρίσματος, έχει βρει τον εαυτό του. Ο Μιλουτίνοφ πλέον αποδίδει... σβηστά με την βοήθεια από Χολ και Τζόουνς. Ο Γουόρντ είναι ο δεύτερος Παπανικολάου, όταν μπαίνει στο παρκέ.

Αυτό που ξεχωρίζει τις ομάδες Final-4 από τις άλλες, είναι το κατά πόσο μπορούν να αλλάζουν τις πεντάδες και στο παρκέ... να μην αλλάζει τίποτα. Αυτό ο Ολυμπιακός το έχει πλέον καταφέρει. Αρκεί από μόνο του; Όχι γιατί αναζητείται ακόμη η συνέπεια. Μια συνέπεια που δεν την έδειξε, αφού στη τρίτη περίοδο δέχθηκε σχεδόν...30αρα, έκανε πολλά λάθη και ουσιαστικά έδωσε το δικαίωμα στη Μακάμπι να ελπίζει. Κι αυτό είναι το τελευταίο «κλειδί» που λείπει από τη συλλογή του για να... ξεκλειδώσει την παρουσία του στο Final-4.