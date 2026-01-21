Ολυμπιακός: Η καλημέρα του Ροντινέι που τραγουδάει Ρέμο στο αμάξι (pic)

Μπήκε με το... μαχαίρι στα δόντια και πήρε μια σπουδαία και άκρως επιβεβλημένη νίκη ο ψυχωμένος Ολυμπιακός, ο οποίος υπέταξε στο «φλεγόμενο» Καραϊσκάκης την Μπάγερ Λεβερκούζεν με 2-0. Με αυτή τη νίκη οι «ερυθρόλευκοι» αναρριχήθηκαν στην βαθμολογία και βρίσκονται εντός της πρώτης 24άδας που οδηγεί στη πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League.

Ενας εκ των πρωταγωνιστών μαζί με τον Κωνσταντή Τζολάκη ήταν και ο Ροντινέι, ο οποίος μοίρασε δύο ασίστ απέναντι στις «ασπιρίνες». Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετουσίωσε σε γκολ τη πρώτη καλή ευκαιρία της στην αναμέτρηση μόλις στο δεύτερο λεπτό, με τον Κοστίνα με επιβλητικό άλμα και δυνατή κεφαλιά να σκοράρει μετά από σέντρα ακριβείας του Ροντινέι.

Στην εκπνοή του πρώτου μέρους, ο Βραζιλιάνος έβγαλε νέα ασίστ, μιας και με τρομερή κάθετη πάσα έβγαλε σε θέση τετ α τετ τον Ταρέμι, ο οποίος με υποδειγματικό τελείωμα διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Μετά από αυτή την τρομερή εμφάνιση, ο Ροντινέι ανήρτησε μία σειρά από stories στα social media, αποθεώνοντας αρχικά τους συμπαίκτες του Κοστίνια και Ρέτσο και έπειτα μια φωτογραφία που έγραφε «όχι κουρασμένο».

Μάλιστα, σε μία ακόμη ανάρτηση, ο Βραζιλιάνος φαίνεται σε βίντεο να τραγουδά το «μα δεν τελειώσαμε» του Αντώνη Ρέμου στον δρόμο για το προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού.