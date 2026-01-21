Πώς είδε ο γερμανικός Τύπος το 2-0 του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν: «Απέτυχε στο καζάνι»

Οι «ερυθρόλευκοι» λύγισαν τους Γερμανούς με 2-0 για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League και έβαλαν φωτιά στη μάχη της πρόκρισης, με τα γερμανικά ΜΜΕ να μιλούν ανοιχτά για σοκ, χαμένη ευκαιρία και επικίνδυνη καμπή για τη συνέχεια.



Το κοινό μοτίβο στις περισσότερες αναφορές των γερμανικών Μέσων είναι ότι η Λεβερκούζεν είχε την κατοχή, τις τελικές και τα διαστήματα πίεσης, όμως δεν είχε το γκολ. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε ώριμος, πειθαρχημένος και αμείλικτα αποτελεσματικός, «σκοτώνοντας» το ματς στις δύο φάσεις που βρήκε. Παράλληλα, ο Κωνσταντής Τζολάκης αναδεικνύεται σχεδόν ομόφωνα ως ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς, με αρκετά Μέσα να τον χαρακτηρίζουν «παίκτη-κλειδί» και να μιλούν για έναν τερματοφύλακα που «κατέβασε ρολά».



Kicker: «Κατοχή της μπάλας, αλλά πολύ λίγο θάρρος»

Το Kicker στάθηκε κυρίως στο αγωνιστικό παράδοξο του ματς, μια Λεβερκούζεν που είχε τον έλεγχο σε μεγάλα διαστήματα, αλλά έφυγε ηττημένη χωρίς να σκοράρει ενώ εμφάνισε μεγάλες αδυναμίες σε στιγμές πίεσης του Ολυμπιακού. Το γερμανικό περιοδικό μιλά για κυριαρχία χωρίς αντίκρισμα και χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα «σκληρό» σε σχέση με την εικόνα: «Οι τελικές ήταν 17-6 υπέρ της Λεβερκούζεν και τα xGoals 2,37 -1,13 ,στο 72% η κατοχή. Παρ' όλα αυτά, ήταν μια ήττα με 0-2, η τρίτη ήττα της σε τρία παιχνίδια φέτος.».

Bild: «Εφιαλτικό ξεκίνημα και τελικός την Τετάρτη»

Η Bild, πιστή στο δραματικό της ύφος, μιλά για σοκ στο Champions League στον Πειραιά και για εφιαλτικό ξεκίνημα μετά το γκολ του Κοστίνια στο 2’ ενώ αποθεώνει την ατμόσφαιρα του Καραϊσκάκη, το οποίο χαρακτηρίζει «καζάνι», σημειώνοντας ότι η έδρα «έπνιξε» τους Γερμανούς στα κρίσιμα σημεία. Δεν λείπει και η κριτική για τις «κραυγαλέες χαμένες ευκαιρίες» που στοίχισαν ακριβά. Τέλος χαρακτηρίζει το ξεκίνημα της Μπάγερ στο νέο έτος «καταστροφικό», με τρεις ήττες σε ισάριθμα ματς.

Sport1: «Η Μπάγερ Λεβερκούζεν απέτυχε στη δύσκολη δοκιμασία στο καζάνι του Πειραιά»

Το Sport1 αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός «σκότωσε» το παιχνίδι με δύο φάσεις και παρουσιάζει το ματς ως παράδειγμα του πώς στο Champions League η αποτελεσματικότητα μετράει περισσότερο από την κατοχή, μιλώντας για «κλινική ακρίβεια» στο τελείωμα του Ταρέμι. Παράλληλα, γίνεται ειδική μνεία στην αύρα του «Καραϊσκάκης» και την εξαιρετική απόδοση του Τζολάκη.

FAZ: «Τιμωρία για την επιπολαιότητα»

Η Frankfurter Allgemeine Zeitung στέκεται κυρίως στα αμυντικά λάθη της Λεβερκούζεν, ειδικά στις στατικές φάσεις, κάνοντας λόγο για επιπολαιότητα που τιμωρήθηκε. Περιγράφει τον Ολυμπιακό ως συμπαγή και αποτελεσματικό ενώ σημειώνει ότι οι Γερμανοί δεν είχαν την απαιτούμενη συγκέντρωση σε κρίσιμες στιγμές.

Rheinische Post: «Έχασε το πρώτο match-point πρόκρισης»

Η τοπική Rheinische Post, ιδιαίτερα κοντά στο ρεπορτάζ της Μπάγερ, μιλά για για μια χαμένη ευκαιρία που μπορεί να στοιχίσει ακριβά στη μάχη της πρόκρισης. Αν και σημειώνει ότι το 2-0 ίσως δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα, καταλήγει πως αντικατοπτρίζει απόλυτα την ουσία, μια ομάδα που δεν εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές της απέναντι σε έναν κυνικό αντίπαλο. Τέλος εμφανίστηκε ειρωνική ως προς τον προπονητή της ομάδας Χιούλμαντ: «Ο Kasper Hjulmand , προπονητής της Bayer Leverkusen , εθεάθη να κάνει τζόκινγκ στην Ακρόπολη στην Αθήνα το πρωί του αγώνα . Το αν απλώς απολάμβανε τη θέα της πόλης ή αν σκεφτόταν ήδη τον αγώνα της βραδιάς παρέμεινε ασαφές.»