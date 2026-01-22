Βαθμολογία Champions League: Ο Ολυμπιακός σε θέση πρόκρισης μία αγωνιστική πριν το τέλος

Η 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League είχε πολλά γκολ, θέαμα και σπουδαίες ανατροπές.

Στην Πράγα, η Μπαρτσελόνα ανέτρεψε το εις βάρος της 1-0 και έφτασε στη νίκη με τελικό σκορ 4-2 κόντρα στη Σλάβια. Καθοριστικός για τους «μπλαουγκράνα» ο Φερμίν Λόπεζ με 2 γκολ.

Στο Μπέργκαμο, η Αταλάντα προηγήθηκε, όμως η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε γύρισε το παιχνίδι... τούμπα και έφτασε στην τελική επικράτηση με σκορ 3-2.

Στο Τορίνο, η Γιουβέντους επικράτησε (2-0) της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη. Ο Έλληνας φορ αποδείχθηκε «μοιραίος» για τους Πορτογάλους, αφού έχασε πέναλτι στο 81ο λεπτό.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (21/01)

Καραμπάγκ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-2

Γαλατάσαραϊ - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1

Νιούκαστλ - Αϊντχόφεν 3-0

Αταλάντα - Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-3

Γιουβέντους - Μπενφίκα 2-0

Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα 2-4

Τσέλσι - Πάφος 1-0

Μαρσείγ - Λίβερπουλ 0-3

Μπάγερν Μονάχου - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 2-0

Νέα δεδομένα στη βαθμολογία του Champions League

Ο Ολυμπιακός, ο οποίος εξασφάλισε σπουδαία νίκη (2-0) κόντρα στη Μπάγερν Λεβερκούζεν το βράδυ της Τρίτης (20/01) βρίσκεται στην 24η θέση της βαθμολογικής κατάταξης. Υπενθυμίζουμε πως στη φάση των πλέι-οφ θα προκριθούν οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 8-24. Οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να κερδίσουν τον Άγιαξ την ερχόμενη αγωνιστική για να εξασφαλίσουν και μαθηματικά την πρόκριση.

Ο βαθμολογικός πίνακας