Βαθμολογία Champions League: Ο Ολυμπιακός σε θέση πρόκρισης μία αγωνιστική πριν το τέλος
Η 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (21/01) με 9 αγώνες. Σε ποια θέση βρίσκεται ο Ολυμπιακός.
Η 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League είχε πολλά γκολ, θέαμα και σπουδαίες ανατροπές.
Στην Πράγα, η Μπαρτσελόνα ανέτρεψε το εις βάρος της 1-0 και έφτασε στη νίκη με τελικό σκορ 4-2 κόντρα στη Σλάβια. Καθοριστικός για τους «μπλαουγκράνα» ο Φερμίν Λόπεζ με 2 γκολ.
Στο Μπέργκαμο, η Αταλάντα προηγήθηκε, όμως η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε γύρισε το παιχνίδι... τούμπα και έφτασε στην τελική επικράτηση με σκορ 3-2.
Στο Τορίνο, η Γιουβέντους επικράτησε (2-0) της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη. Ο Έλληνας φορ αποδείχθηκε «μοιραίος» για τους Πορτογάλους, αφού έχασε πέναλτι στο 81ο λεπτό.
Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (21/01)
- Καραμπάγκ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3-2
- Γαλατάσαραϊ - Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1
- Νιούκαστλ - Αϊντχόφεν 3-0
- Αταλάντα - Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-3
- Γιουβέντους - Μπενφίκα 2-0
- Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα 2-4
- Τσέλσι - Πάφος 1-0
- Μαρσείγ - Λίβερπουλ 0-3
- Μπάγερν Μονάχου - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 2-0
Νέα δεδομένα στη βαθμολογία του Champions League
Ο Ολυμπιακός, ο οποίος εξασφάλισε σπουδαία νίκη (2-0) κόντρα στη Μπάγερν Λεβερκούζεν το βράδυ της Τρίτης (20/01) βρίσκεται στην 24η θέση της βαθμολογικής κατάταξης. Υπενθυμίζουμε πως στη φάση των πλέι-οφ θα προκριθούν οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 8-24. Οι «ερυθρόλευκοι» πρέπει να κερδίσουν τον Άγιαξ την ερχόμενη αγωνιστική για να εξασφαλίσουν και μαθηματικά την πρόκριση.