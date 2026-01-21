Αρνητικός ο Άγιαξ για έξτρα εισιτήρια – Πόσοι φίλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν στο Άμστερνταμ

Η τεράστια νίκη επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν άνοιξε διάπλατα τον δρόμο της πρόκρισης για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πλέον καλείται να σφραγίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Champions League στην έδρα του Άγιαξ. Όπως είναι λογικό η ζήτηση για την αναμέτρηση της ερχόμενης Τετάρτης (28/1, 22:00) έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στις 16:00 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου στις 20:00 ή νωρίτερα, σε περίπτωση εξάντλησης. Η τιμή τους έχει οριστεί στα 41 ευρώ, ενώ ο αριθμός που έχει εξασφαλίσει ο Ολυμπιακός ανέρχεται σε 2.600 εισιτήρια.



Αξίζει να σημειωθεί ότι οι «ερυθρόλευκοι» είχαν καταθέσει τρεις φορές αίτημα προς τον Άγιαξ για επιπλέον εισιτήρια, ήδη από την κλήρωση του καλοκαιριού, ωστόσο η ολλανδική ομάδα απάντησε αρνητικά σε κάθε προσπάθεια.



Προτεραιότητα για την αγορά έχουν αποκλειστικά οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας, καθώς και οι κάτοχοι σουιτών του «Γ. Καραϊσκάκης», οι οποίοι συνολικά ξεπερνούν τις 25.000. Όπως γίνεται κατανοητό εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού εισιτηρίων, θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί μόλις ένα μικρό ποσοστό αυτών, λίγο πάνω από το 10%.



Η ΠΑΕ υπογραμμίζει πως τα εισιτήρια διαρκείας δεν μεταβιβάζονται για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Δικαίωμα αγοράς έχουν μόνο οι αρχικοί κάτοχοι, χωρίς τη δυνατότητα παραχώρησης σε τρίτους.



Σε περίπτωση που δεν εξαντληθεί το σύνολο των διαθέσιμων εισιτηρίων, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Μέχρι τότε, το μόνο βέβαιο είναι πως το Άμστερνταμ ετοιμάζεται να «βαφτεί» ερυθρόλευκο, σε ένα από τα πιο κρίσιμα ευρωπαϊκά βράδια των τελευταίων ετών για τον Ολυμπιακό.