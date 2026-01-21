Η βαθμολογία του Champions League μετά από τη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού εναντίον της Λεβερκούζεν

Ο Ολυμπιακός πήρε μια υπερπολύτιμη νίκη το βράδυ της Τρίτης (20/1) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν (2-0), την προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Με δυο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κωσταντή Τζολάκη, οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν τον έναν από τους δυο τελικού, και τώρα την τελευταία αγωνιστική θα ταξιδέψουν στο Άμστερνταμ για να αντιμετωπίσουν τον Άγιαξ με σκοπό να πάρουν ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα.

Αποτελέσματα Τρίτης (20/1)

Καιράτ - Κλάμπ Μπρίζ 1-4

Μπόντο Γκλίμτ - Μάντσεστερ Σίτι 3-1

Κοπεγχάγη - Νάπολι 1-1

Ιντερ - Άρσεναλ 1-3

Ολυμπιακός - Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-0

Ρεάλ Μαδρίτης - Μονακό 6-1

Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Παρί Σεν Ζερμέν 2-1

Τότεναμ - Ντόρτμουντ 2-0

Βιγιαρεάλ - Άγιαξ 1-2

Βαθμολογία της League Phase του Champions League