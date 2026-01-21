«Φωτιά» το καλεντάρι του Ολυμπιακού: Ορίστηκε το ματς με τον Αστέρα AKTOR και αρχίζει ο μαραθώνιος

Οριστικοποιήθηκε η ημερομηνία του εξ αναβολής αγώνα Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός, ο οποίος θα διεξαχθεί την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στις 18:30 στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η αναμέτρηση είχε αναβληθεί έπειτα από αίτημα των Πειραιωτών, λόγω της πολύ σημαντικής αναμέτρησης με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για το UEFA Champions League.

Η νέα ημερομηνία ωστόσο, έρχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ήδη απαιτητικό πρόγραμμα για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, που εισέρχεται σε ένα διάστημα πραγματικού αγωνιστικού «μαραθωνίου». Από τα τέλη Ιανουαρίου έως και τα μέσα Φεβρουαρίου, οι «ερυθρόλευκοι» θα δίνουν κρίσιμα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, αγωνιζόμενοι σχεδόν κάθε τρεις με τέσσερις ημέρες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδοχικές υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα, ντέρμπι υψηλής έντασης, αλλά και το κομβικό ευρωπαϊκό παιχνίδι κόντρα στον Άγιαξ στις 28/1, παιχνίδια που ανεβάζουν τον βαθμό δυσκολίας τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο κομμάτι της διαχείρισης του ρόστερ.

Ο αγώνας στην Τρίπολη με τον Αστέρα AKTOR αποκτά έτσι διπλή σημασία, όχι μόνο για τη βαθμολογική του αξία, αλλά και ως μέρος μιας αλυσίδας αγώνων που θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια της σεζόν. Για τον Ολυμπιακό, το επόμενο διάστημα δεν αφήνει περιθώρια χαλάρωσης αφού κάθε ματς πρόκειται και για μια ξεχωριστή δοκιμασία.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

25/01 17:00 Ολυμπιακός – Βόλος (18η αγωνιστική Stoiximan Super League)

Ολυμπιακός – Βόλος (18η αγωνιστική Stoiximan Super League) 28/01 22:00 Άγιαξ – Ολυμπιακός (8η αγωνιστική League Phase Champions League)

Άγιαξ – Ολυμπιακός (8η αγωνιστική League Phase Champions League) 01/02 21:00 ΑΕΚ – Ολυμπιακός (19η αγωνιστική Stoiximan Super League)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (19η αγωνιστική Stoiximan Super League) 04/02 18:30 Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ολυμπιακός (Εξ αναβολής ματς για τη 17η αγωνιστική Stoiximan Super League)

Αστέρας Τρίπολης AKTOR – Ολυμπιακός (Εξ αναβολής ματς για τη 17η αγωνιστική Stoiximan Super League) 08/02 21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (20η αγωνιστική Stoiximan Super League)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (20η αγωνιστική Stoiximan Super League) 15/02 16:00 Λεβαδειακός – Ολυμπιακός (21η αγωνιστική Stoiximan Super League)

Η επίσημη ανακοίνωση για τον ορισμό του αγώνα με τον Αστέρα AKTOR

«Ανακοινώνεται ότι, σε συνέχεια των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League, ο εξ αναβολής αγώνας της 17ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ASTERAS AKTOR – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ορίζεται ως ακολούθως: Τετάρτη 4/2/26, 18:30».