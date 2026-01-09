Επίσημο: Αναβλήθηκε η αναμέτρηση Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός για τη Super League

Οριστική είναι η αναβολή της αναμέτρησης του Αστέρα AKTOR με τον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε η Stoiximan Super League. Το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο για τις 17 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατέθεσαν το σχετικό αίτημα το πρωί της Παρασκευής (9/1), κάνοντας χρήση του δικαιώματός τους για αναβολή αγώνα λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Υπενθυμίζεται πως το ματς με τους Αρκάδες ήταν τοποθετημένο μόλις τρεις ημέρες πριν από την ιδιαίτερα κρίσιμη αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη ξεκαθαρίζει και το τοπίο γύρω από το μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Το παιχνίδι της 1ης Φεβρουαρίου στην OPAP Arena, το οποίο είχε βρεθεί στο… τραπέζι ως πιθανό προς αναβολή, λόγω της χρονικής εγγύτητας με το τελευταίο ευρωπαϊκό ματς του Ολυμπιακού απέναντι στον Άγιαξ, θα διεξαχθεί τελικά κανονικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λίγκας

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ASTERAS AKTOR – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αναβάλλεται κατόπιν εγγράφου αιτήματος της ΠΑΕ Ολυμπιακός και σε εφαρμογή των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 ομόφωνων αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League.



Ο αγώνας θα οριστεί εκ νέου από τη Διοργανώτρια Αρχή».