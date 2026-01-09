Ολυμπιακός: Με ηχηρές απουσίες η αποστολή για τον αγώνα με τον Ατρόμητο

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις μετά την κατάκτηση του Super Cup εναντίον του ΟΦΗ και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει «καταστρώσει» τα πλάνα του εν όψει του απαιτητικού αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο (10/01, 19:30) για την 16η αγωνιστική της Super League στο Περιστέρι.

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους την Παρασκευή (09/01) και η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας για την αναμέτρηση με το «Αστέρι». Υπενθυμίζουμε, πως από τον αγώνα του Σαββάτου (10/01) θα λείψει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, που αγωνίζεται στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής με την εθνική Μαρόκου.

Από την αποστολή των «ερυθρολεύκων» απουσιάζουν επίσης οι Ροντινέι και Ποντένσε. Ο Πορτογάλος εξτρέμ αισθάνθηκε ενοχλήσεις στους προσαγωγούς και οι γιατροί της ομάδας αποφάσισαν να τον προφυλάξουν εν όψει των μεγάλων αγώνων που ακολουθούν, ενώ ο Βραζιλιάνος μπακ ταλαιπωρείται από ίωση.

Οι «εκλεκτοί» του Βάσκου τεχνικού, Μεντιλίμπαρ για τον αγώνα εναντίον του Ατρομήτου: Τζολάκης, Μπότης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Βέζο, Κοστίνια, Μάντσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ.

Η αποστολή του Ολυμπιακού