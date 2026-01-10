Super League: Η ώρα και το κανάλι για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet

Η Super League επιστρέφει μετά τη διακοπή για τα Χριστούγεννα και κάνει... ποδαρικό στο 2026 με τρεις αγώνες το Σάββατο (10 Ιανουαρίου).

Στις 17:00, η Κηφισιά φιλοξενεί στη Νίκαια την ΑΕΛ Novibet. Τον αγώνα θα μεταδόσει το Cosmote Sport2HD.

Στις 19:30, ο νταμπλούχος Ελλάδας Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Περιστέρι κόντρα στον Ατρόμητο, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Novasports Prime.

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport1HD.

Που θα δείτε τις «μάχες» της Stoiximan GBL

Η 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL κάνει «πρεμιέρα» με 2 αγώνες το Σάββατο (10/01).

Ο Άρης υποδέχεται στο Nick Galis Hall τον Ηρακλή, στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Τζάμπολ στις 15:30, τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Στη Γλυφάδα, ο Πανιώνιος φιλοξενεί τον Κολοσσό Ρόδου, σε μια εξόχως κομβική αναμέτρηση για τη μάχη της παραμονής. Έναρξη στις 18:15, τηλεοπτική κάλυψη από το ΕΡΤSports 1.

Ώρα και κανάλι για τους δύο προημιτελικούς του Κόπα Άφρικα

Η αγωνιστική δράση στο Κόπα Άφρικα συνεχίζεται σήμερα (Σάββατο 10/01) με τους δύο τελευταίους προημιτελικούς. Υπενθυμίζουμε πως το Μαρόκο και η Σενεγάλη έχουν ήδη εξασφαλίσει μία θέση στους «4» της διοργάνωσης.

Στις 18:00, η Αλγερία αντιμετωπίζει τη Νιγηρία.

Στις 21:00, η Αίγυπτος του Μοχάμεντ Σαλάχ τίθεται αντιμέτωπη με την Ακτή Ελεφαντοστού σε ένα μεγάλο αφρικανικό ντέρμπι.

Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από τη συχνότητα του ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Δείτε το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας εδώ.