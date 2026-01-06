«Κόλαση» τα προημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας - Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός εναντίον Άρη

Η φάση των πλέι-οφ στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson ξεκίνησε την Τρίτη (06/01) και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη (07/01, 17:00) με τον αγώνα ΟΦΗ - Αστέρας Τρίπολης AKTOR.

Το «πανόραμα» του Κυπέλλου Ελλάδας έβγαλε αναμετρήσεις κύρους και σπουδαία ντέρμπι ήδη από τα προημιτελικά. ΠΑΟΚ και Άρης εξασφάλισαν μία θέση στους «8» και θα ταξιδέψουν σε Αθήνα και Πειραιά αντίστοιχα για ένα εισιτήριο στα ημιτελικά.

Ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε στα πλεί-οφ θα δυσκολευτεί και στους «8»

Ο ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου τα... χρειάστηκε, όμως με πρωταγωνιστή τον νεαρό τερματοφύλακα, Μοναστηρλή, ξεπέρασε το εμπόδιο του Ατρομήτου και εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση μετά από τη διαδικασία των πέναλτι.

Ο «δικέφαλος του βορρά» στα προημιτελικά θα βρει απέναντι του τον Ολυμπιακό του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Υπενθυμίζουμε πως οι ομάδες των προημιτελικών θα αναμετρηθούν σε μονό νοκ-άουτ παιχνίδι για μία θέση στους «4» του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το τριήμερο 13-15 Ιανουαρίου.

Επανάληψη του τελικού του 2024 για τον Άρη

Ο Άρης επικράτησε (2-0) του Παναιτωλικού και εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν στη νίκη με δύο γκολ από το πρώτο ημίχρονο, κρατώντας δυνάμεις εν όψει της απαιτητικής συνέχειας.

Η ομάδα του Χιμένεθ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό του Ράφα Μπενίτεθ. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην Αθήνα το τριήμερο 13-15 Ιανουαρίου και ο νικητής θα εξασφαλίσει μία θέση στους «4». Πρόκειται για ένα ξεχωριστό ζευγάρι, το οποίο έχει αναμετρηθεί τις δύο τελευταίες φορές που η ομάδα του Άρη έφτασε σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας (2010, 2024).

Η ΑΕΚ και ο Λεβαδειακός τα μεγάλα φαβορί

Ο Λεβαδειακός θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά στην έδρα του και η ΑΕΚ περιμένει να μάθει τον αντίπαλο της. Θα είναι ένας εκ των ΟΦΗ ή Αστέρα Τρίπολης AKTOR. Η ομάδα του Παπαδόπουλου, όπως και εκείνη του Νίκολιτς είναι πολύ φορμαρισμένες το τελευταίο χρονικό διάστημα και πιθανολογείται πως θα εξασφαλίσουν το εισιτήριο για τους «4». Ωστόσο, το γεγονός πως η πρόκριση κρίνεται σε μόλις ένα παιχνίδι, προσφέρει τη δυνατότητα για μεγάλες εκπλήξεις.

Τα ζευγάρια στη φάση των «8»

1ος προημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

2ος προημιτελικός: Λεβαδειακός – Κηφισιά

3ος προημιτελικός: ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR

4ος προημιτελικός: Παναθηναϊκός – Άρης

Υποψήφιο ντέρμπι «αιωνίων» στα ημιτελικά

Ο νικητής του ζευγαρίου Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Άρη. Σε περίπτωση που Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προκριθούν, θα αναμετρηθούν σε διπλούς αγώνες για μία θέση στον τελικό του Κυπέλλου.

Κατ' αντιστοιχία, δεν είναι απίθανο να δούμε ένα «παραδοσιακό ντέρμπι» της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η διασταύρωση των 4 ομάδων αναμένεται να προσφέρει αναμετρήσεις με υψηλό κύρος.

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

1ος ημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Vs Παναθηναϊκός – Άρης

2ος ημιτελικός: Λεβαδειακός – Κηφισιά Vs ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Το πρόγραμμα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson