No Τεττέη, no problem - Η Κηφισιά κέρδισε (1-0) τον Βόλο και πέρασε στους «8» του Κυπέλλου

Μεγάλη πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας πανηγύρισε η Κηφισιά, η οποία κέρδισε με 1-0 τον ΝΠΣ Βόλο στον Πανθεσσαλικό.

Η ομάδα των Βορείων Προαστίων θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη εβδομάδα εκτός έδρας τον Λεβαδειακό σε μονή αναμέτρηση με έπαθλο το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το ξεκίνημα του αγώνα βρήκε τον Βόλο να είναι πιο... φορτσάτος και να πιέζει για ένα γρήγορο γκολ. Μάλιστα στο 10ο λεπτό είχε και δοκάρι με τον Ασεχνούν. Η πίεση συνεχίστηκε από τους γηπεδούχους και στο 20' είχαν και δεύτερο δοκάρι, αυτή τη φορά με τον Κάργα.

Μετά από εκεί η Κηφισιά άρχισε να... ξυπνάει και η μπάλα μεταφέρθηκε και στην άμυνα του Βόλου. Οι δύο ομάδες έπαιζαν ανοικτά με την μπάλα να πήγαινε πάνω - κάτω, αλλά το πρώτο 45λεπτο τελικά έκλεισε χωρίς σκορ. Ο Βόλος είχε 15 τελικές προσπάθειες, αλλά δύο βρήκαν εστία, συν τα δοκάρια, ενώ η Κηφισιά είχε 4 τελικές με τις τρεις να βρίσκουν εστία.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός του αγώνα δεν άλλαξε, αλλά δεν βγήκαν τόσες τελικές προσπάθεις όπως στο πρώτο 45λεπτο. Μετά το 60' ο Βόλος ήταν αυτός που επιχείρησε να ελέγξει το παιχνίδι για να απειλήσει εκ νέου, αλλά οι προσπάθειες των Χουάνπι, Κάργα δεν καρποφόρησαν.

Κι εκεί όπου ο Βόλος πίεζε, ήρθε στο 81' ο Αμανί να κάνει ένα δυνατό χαμηλό σουτ για να κάνει το 1-0 για την Κηφισιά, σε κομβικό χρονικό σημείο.

Το σκορ δεν άλλαξε έως το φινάλε και η Κηφισιά πήρε μια μεγάλη πρόκριση σε ένα παιχνίδι όπου πιέστηκε σε μεγάλο βαθμό, ο αντίπαλος έχανε ευκαιρίες, αλλά η ίδια ήταν πιο ουσιαστική.

ΝΠΣ Βόλος - Κηφισιά 0-1

Γκολ: 81' Αμανί

Κίτρινες: 23' Πέρεθ, 39' Χριστόπουλος, 53' Μαϊντάνα

Κόκκινες: -

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βόλος (Φεράντο): Σιαμπάνης, Μύγας, Τριανταφύλλου, Κάργας, Μπουζούκης, Μαρτίνες, Κόμπα (82' Γρόσδης), Λάμπρου (69' Χάμουλιτς), Αμπάντα (82' Πίντσι), Λεγκίσι (69' Τασιούρας) και Ασεχνούν

Κηφισιά (Λέτο): Ξενόπουλος, Σόουζα, Σιμόν, Ποκόρνι, Μαϊντάνα, Πατηράς, Πέρεθ (64' Έμπο), Γκ. Σόουζα (63' Αντονίσε), Πόμπο, Βιγιαφάνιες (46' Αμανί) και Χριστόπουλος (46' Μούσιολικ)

Πηγή: Athletiko.gr