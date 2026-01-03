Κηφισιά: Παραιτήθηκε ο Σωτήρης Κυργιάκος

Παρελθόν από την Κηφισιά, οπού είχε το πόστο του τιμ μάνατζερ, αποτελεί ο Σωτήρης Κυργιάκος. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ήταν στην Αθηναϊκή ομάδα από τον Ιούνιο του 2025, και στις αρχες του 2026 υπέβαλλε την παραίτησή του από την των ομάδα δυτικών προαστίων, για προσωπικούς λόγους.

Η παραίτηση του έγινε αποδεκτή από την ομάδα η οποία με ανακοίνωση το έκανε γνωστό.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει ότι έκανε αποδεκτή την παραίτηση που υπέβαλε -για προσωπικούς λόγους- ενώπιον της διοίκησης ο Σωτήρης Κυργιάκος.

Τον ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε στο διάστημα της παρουσίας του και για την τιμή που μας έκανε να αποτελέσει μέρος του συλλόγου και της ιστορίας μας.

Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».