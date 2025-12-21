Το last dance του Τεττέη με την Κηφισιά, η αποθέωση του Λέτο και η συνέντευξη που δεν ολοκληρώθηκε

Είναι γνωστό πως ο Ανδρέας Τεττέη, μαζί με τον Παύλο Παντελίδη είναι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο διεθνής επιθετικός θα φορέσει την φανέλα με το τριφύλλι από τον Ιανουάριο, και έτσι το βράδυ του Σαββάτου (20/12) φόρεσε για τελευταία φορά την φανέλα της Κηφισιάς, στον αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ο 24χρονος επιθετικός αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν και άρχισε να συνειδητοποιεί ότι αυτή ήταν η τελευταία του παρουσία με την φανέλα που ανδρώθηκε, λύγισε. Έπεσε αμέσως στην αγκαλιά του προπονητή του, Σεμπάστιαν Λέτο, και έβαλε τα κλάματα, όντας βαθιά συγκινημένος.

Ο Τεττέη την ώρα της αλλαγής συγκινημένος/ Eurokinissi

Μάλιστα μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Λέτο αποθέωσε τον Τεττέη, τονίζοντας πως θα κάνει μεγάλα πράγματα στον Παναθηναϊκό. «Ήταν το τελευταίο παιχνίδι. Ήμουν μαζί του δύο χρόνια, είναι φίλος μου, ίσως δεν είναι σωστό αυτό που λέω. Πιστεύω θα κάνει σπουδαία πράγματα στον Παναθηναϊκό, του εύχομαι τα καλύτερα. Τελείωσε το κεφάλαιο στην Κηφισιά και ξεκινάει ένα νέο. Ανοίγει ένα πάρα πολύ μεγάλο στον Παναθηναϊκό.» ανέφερε ο προπονητής της Κηφισιάς.

Η συναισθηματική φόρτιση του Τεττέη ήταν τεράστια, και αυτό φάνηκε και στην συνέντευξη του μετά το ματς, που δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις δηλώσεις του στην Cosmote TV. Αρχικά σταμάτησε για λίγα δευτερόλεπτα προκειμένου να σκουπίσει τα δάκρυα που είχε γεμίσει τα μάτια του, ενώ όταν επιχείρησε να απαντήσει στο αν έχει σκεφτεί ότι σε λίγες μέρες θα είναι αντίπαλος με τους σημερινούς συμπαίκτες του, λύγισε τελείως. Έβαλε τα κλάματα και έφυγε από την κάμερα, χωρίς να μπορεί να κρατήσει τα δάκρυά του.