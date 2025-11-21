Τεττέη για το ρατσισμό που βίωσε: «Όταν καθόμουν στο λεωφορείο άλλαζαν θέση επειδή ήμουν μαύρος»

Ο Ανδρέας Τεττέη βρίσκεται στην καλύτερη περίοδο της ζωής του. Βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική φόρμα, έχει εξασφαλίσει τη μεταγραφή του από την Κηφισιά στον Παναθηναϊκό, πραγματοποίησε το όνειρο του, κάνοντας ντεμπούτο με την εθνική Ελλάδος στους αγώνες των προκριματικών του Μουντιάλ και έγινε ο πρώτος Έλληνας που τιμάται από τη FIFPRO, παραλαμβάνοντας το βραβείο «Player Activism».

Τα πράγματα, βέβαια για τον Τεττέη δεν ήταν πάντα έτσι. Παρά το γεγονός πως γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα από αφρικάνους γονείς, το χρώμα του δέρματός του επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη ζωή του, εξαιτίας του ρατσισμού που βίωσε.

Ο πρεσβευτής του ΠΣΑΠΠ κατά του ρατσισμού, Ανδρέας Τεττέη μίλησε στην εκπομπή του Athletiko.gr, «Build-up» και αποκάλυψε πως βίωνε κατ' εξακολούθηση περιστατικά ρατσισμού όταν ήταν μικρότερος και χρησιμοποιούσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

«Με δυσκόλεψε το χρώμα μου και στη ζωή και στο ποδόσφαιρο αλλά το μεγαλύτερο τραύμα μου ήταν όταν έμπαινα στο λεωφορείο. Όταν πήγαινα να κάτσω και να σηκωνόταν και να άλλαζε θέση. Τώρα δεν ξέρω άμα υπάρχουν αλλά έχω καιρό να μπω, αλλά και άμα μπω δεν κάθομαι πλέον. Οταν για παράδειγμα βαριέμαι να περπατήσω προς στο μαγαζί της μητέρας μου, θα πάρω το λεωφορείο για μία στάση αλλά δεν θα κάτσω. Σίγουρα μπορεί να γίνεται ακόμα και σήμερα αυτό, αλλά δεν έχω ακούσει πολλές περιπτώσεις, όπως παλιά.

Αυτό γινόταν σε εμένα, όταν ήμουν μικρός. Εκείνη τη στιγμή δεν το πολυκαταλάβαινα αλλά νευρίαζα κιόλας όταν έβλεπα ότι καθόμουν και άλλαζε θέση επειδή έκατσα δίπλα του. Έλεγα "γιατί να κάτσεις να σκεφτείς κάτι τέτοιο για ένα παιδάκι;". Θυμάμαι περιστατικά, δεν ξεχνάω με τίποτα. Ότι μπορεί να μου στιγματίσει το μυαλό δεν το ξεχνάω. Συνήθως αυτό γινόταν από πιο μεγάλους ανθρώπους. Είχα φτάσει στο σημείο να σκέφτομαι αν θέλω να πάω να κάτσω δίπλα σε αυτό το άτομο.

Οπότε τι έλεγα; Έλεγα, θα περιμένω όταν ψιλοαδειάσει το λεωφορείο που έμπαινα στο 608 και όταν είναι άδειο θα πάω πίσω στη γαλαρία να κάτσω για να είμαι μόνος ή με μερικούς συμπαίκτες μου.

Στην επιστροφή επειδή μπαίναμε πρώτοι από την αφετηρία, καθόμουν πάλι στη γαλαρία με τους φίλους μου και ήμουν καλά. Δεν καταλάβαινα τότε ότι αυτό το πρόβλημα δεν είχε να κάνει με εμένα. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Μετά ναι το κατάλαβα», ανέφερε ο 24χρονος διεθνής φορ.

Όσον αφορά το αν δέχθηκε πρόσφατα κάποια ρατσιστική επίθεση, δήλωσε: «Πρόσφατα η αλήθεια είναι πως ναι και δεν περίμενα να το ακούσω. Πριν από δύο εβδομάδες, από την κερκίδα. Άκουγα ήχους από πολλά άτομα. Πλέον όμως δεν ακούω τόσα όσα άκουγα παλιά. Πιστεύω όμως ότι σε μερικά χρόνια θα μειωθεί όλο αυτό».