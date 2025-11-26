Ο Ανδρέας Τεττέη παρέλαβε το βραβείο του Πρεσβευτή κατά του ρατσισμού από τη FIFPro

Το πρόσωπο της σεζόν μέχρι στιγμής στη Stoiximan Super League, o Ανδρέας Τεττέη, συνεχίζει να κλέβει τις εντυπώσεις με την αγωνιστική του εικόνα με τη φανέλα της Κηφισιάς, μετρώντας 4 γκολ και 4 ασίστ σε 11 εμφανίσεις με τη ομάδα των βορείων Προαστίων.

Εξωαγωνιστικά, ο Τεττέη στέλνει ακόμα ισχυρότερα μηνύματα, κάτι που του απέφερε και την βράβευση του από τη FIFPro, για τη δράση του κατά του ρατσισμού. Ο 24χρονος αναδείχτηκε Πρεσβευτής κατά του Ρατσισμού από τον Παγκόσμιο Σύνδεσμο Ποδοσφαιριστών, με τον ΠΣΑΠΠ να παραλαμβάνει το βραβείο του στη Λισαβώνα και να του το παραδίδει στην προπόνηση της Κηφισιάς την Τετάρτη (26/11).

Η δημοσίευση της Κηφισιάς

«Πριν από την προπόνηση της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, ο ΠΣΑΠΠ παρέδωσε στον Ανδρέα Τεττέη το βραβείο που κέρδισε από τη FIFPRO για την στάση του απέναντι στον ρατσισμό.



Οι εκπρόσωποι του ΠΣΑΠΠ παρέλαβαν το βραβείο στη Λισαβόνα και το ταξίδι του ολοκληρώθηκε, με τον Σύνδεσμο και την ΠΑΕ Κηφισιά να διοργανώνουν μια απονομή - έκπληξη για τον Ανδρέα!



Ο Ανδρέας Τεττέη, πρεσβευτής του ΠΣΑΠΠ κατά του ρατσισμού, θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη φωνή του όπως γνωρίζει πολύ καλά, απέναντι σε κάθε μορφής διάκριση εντός κι εκτός γηπέδων».