Ιστορικό επίτευγμα για τον Ανδρέα Τεττέη - Έγινε ο πρώτος Έλληνας που βραβεύεται από τη FIFPRO

Τεράστια τιμή για τον Ανδρέα Τεττέη! Ο 24χρονος διεθνής επιθετικός κέρδισε το βραβείο «Player Activism» και έγινε έτσι ο πρώτος Έλληνας που τιμάται στα Merit Awards, που θέσπισε η FIFPRO το 2008.

Η υποψηφιότητα του Τεττέη στα FIFPRO Merit Awards 2025 είχε ήδη γίνει γνωστή λίγες εβδομάδες νωρίτερα. Ο πρεσβρευτής του ΠΣΑΠΠ κατά του ρατσιμού τιμήθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της FIFPRO για την εξωγηπεδική του δράση, καθώς και για τη συμμετοχή του σε ημερίδες για την ενημέρωση κατά του ρατσισμού.

Η ένωση των ποδοσφαιριστών αποφάσισε να βραβεύσει τον Τεττέη, λαμβάνοντας υπ' όψιν και τη συνεισφορά του 24χρονου φορ στον κοινωνικό βίο, ως θετικό πρότυπο για τα παιδιά.

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ

«Μεγάλη διάκριση για τον Ανδρέα Τεττέη και τον ΠΣΑΠΠ, καθώς ο διεθνής επιθετικός κατέκτησε το βραβείο του Παγκόσμιου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών για την στάση του απέναντι στον ρατσισμό.

Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της FIFPRO, απονέμονται τα Merit Awards σε ποδοσφαιριστές-μέλη των Συνδέσμων που συμμετέχουν. Πρόκειται για έναν θεσμό που τιμά παίκτες από όλον τον κόσμο, οι οποίοι αξιοποιούν τη δύναμη και τη φωνή τους για να δημιουργήσουν θετική αλλαγή πέρα από τις γραμμές του γηπέδου.

Στα φετινά βραβεία, λοιπόν, υποψήφιος εκ μέρους του ΠΣΑΠΠ ήταν ο Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος είναι και πρεσβευτής κατά του ρατσισμού του ελληνικού Συνδέσμου, λαμβάνοντας μέρος σε δράσεις και εμπνέοντας τα παιδιά.

Η αρμόδια επιτροπή μελέτησε προσεκτικά την ιστορία και τα πεπραγμένα του, άκουσε τον τρόπο με τον οποίο μιλά και απεφάνθη: Ο Ανδρέας Τεττέη είναι ο φετινός νικητής του Player Activism Award!

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική διάκριση, ανάμεσα σε υποψήφιους από όλον τον κόσμο, γεγονός που αποδεικνύει πως ο Ανδρέας είναι ξεχωριστός και εκτός γηπέδων! Πρόκειται, παράλληλα, και για μια μεγάλη στιγμή για τον ΠΣΑΠΠ, με τη FIFPRO να αναγνωρίζει την ελληνική υποψηφιότητα και τον ρόλο του Τεττέη ως Πρεσβευτή».



Οι δηλώσεις του Τεττέη μετά από την τιμητική βράβευση

Ο Ανδρέας Τεττέη δήλωσε σχετικά με τη δουλειά του στον ΠΣΑΠΠ: «Μετά τη συνεννόηση που είχαμε με τον ΠΣΑΠΠ πήραμε αυτήν την απόφαση, επειδή έχω περάσει πολλά ρατσιστικά περιστατικά, έχουν δει ότι δεν φοβάμαι να μιλήσω και είμαι άτομο που εκφράζει την άποψη του», ενώ για το αν πιστεύει πως με τη φωνή του μπορεί να αλλάξει τα πράγματα πρόσθεσε: «Σίγουρα το πιστεύω, γιατί σε αυτόν τον κόσμο, καλώς ή κακώς, όλοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο. Οπότε αν ένας παίκτης, που έχει εκατοντάδες ακόλουθους, καταφέρει να αλλάξει ακόμα και έναν, είναι κάτι πολύ καλό. Επομένως, αν όλοι οι παίκτες που έχουν τόσους ακόλουθους και επηρεάζουν πολύ τη νέα γενιά λέγανε κάτι, σίγουρα θα άλλαζαν πάρα πολλά πράγματα»

Τέλος, για τη βράβευσή του ανέφερε: «Αυτό το βραβείο είναι περισσότερο γιατί δεν φοβήθηκα ποτέ κανέναν, όπως και δεν πρέπει να φοβάται κανείς. Γιατί όσο έχουμε τη φωνή μας, αυτό είναι το πιο δυνατό μας όπλο. Και σίγουρα ευχαριστώ πολύ όσους ψήφισαν την ιστορία μου και με άκουσαν».

Η ανάρτηση της FIFPRO

Το δικό της μήνυμα έστειλε και η FIFPRO με αφορμή τη βράβευση του 24χρονου διεθνή.

«Ο Ανδρέας Τεττέη τιμήθηκε στα βραβεία της FIFPRO με το Player Activism 2025.

Ο Έλληνας διεθνής ηγείται της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης στα σχολεία και διοργανώνει εκστρατείες για την ένταξη και τον σεβασμό σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Ανδρέας προτάθηκε από τον ΠΣΑΠΠ».

