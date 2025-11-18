Λευκορωσία - Ελλάδα 0-0: «Πάγωσε» στο μηδέν και αποχαιρέτησε τα προκριματικά του Μουντιάλ (vid)

Ισόπαλο έληξε το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας εναντίον της Λευκορωσίας για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ της Αμερικής. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στην παγωμένη Ουγγαρία και διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

Οι Έλληνες διεθνείς δυσκολεύτηκαν απέναντι στους Λευκορώσους, πλησίασαν στο γκολ με την προσπάθεια του Μασούρα στο πρώτο ημίχρονο και τα σουτ των Ζαφείρη και Τσιμίκα στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, όμως δε κατόρθωσαν να φτάσουν στην πολυπόθητη νίκη.

Καλό ξεκίνημα για την Ελλάδα, ισορρόπησαν οι Λευκορώσοι

Η Εθνική ομάδα παρατάχθηκε στον αγωνιστικό χώρο με επτά αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που επέλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον αγώνα εναντίον της Σκωτίας.

Οι Έλληνες διεθνείς ξεκίνησαν το παιχνίδι μαρκάροντας με ένταση και προσπάθησαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην άμυνα των Λευκορώσων, πιέζοντας ψηλά. Στο 3ο λεπτό το δυνατό σουτ του Ζαφείρη από το ημικύκλιο της περιοχής βρήκε στα σώματα. Ένα λεπτό αργότερα, η προσπάθεια του Τζόλη είχε την ίδια τύχη.

Έξι λεπτά μετά την έναρξη της αναμέτρησης, ο Τεττέη εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Γιαμπλόνσκι και έδωσε στον Τζόλη, όμως ο Κβάλκο απομάκρυνε με το σώμα πριν η μπάλα φτάσει στην εστία.

Μετά τα δέκα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά, οι Λευκορώσοι ισορρόπησαν, διατήρησαν την κατοχή και προσπάθησαν να επιτεθούν. Η καλά οργανωμένη άμυνα της ομάδας του Γιοβάνοβιτς, βέβαια έκλεισε σωστά τους χώρους και οι γηπεδούχοι δεν κατόρθωσαν να φτάσουν σε κάποια τελική προσπάθεια. Έπειτα από κόρνερ, ο Ρέτσος στο 19' επιχείρησε από δύσκολη θέση να κερδίσει τον Λαμπούκοβ, όμως η μπάλα κατέληξε άουτ.

Από μία μεγάλη ευκαιρία πριν τη λήξη του πρώτου μέρους

Δύο λεπτά αργότερα, μετά από λάθος του Τσιμίκα, η Λευκορωσία είχε την πρώτη σημαντική της ευκαιρία στο παιχνίδι. Ο Εμπόνγκ βρέθηκε σε θέση βολής, όμως ο Βλαχοδήμος με σπουδαία επέμβαση κράτησε το μηδέν, απομακρύνοντας σε κόρνερ.

Οι παίκτες του Γιοβάνιτς απάντησαν στο τετ α τετ του Εμπόνγκ με μία απίθανη ευκαιρία για την Ελλάδα στο 32ο λεπτό. Ο Τσιμίκας αντάλλαξε με τον Τζόλη, γύρισε τη μπάλα στην περιοχή, ο Μάνταλος προσπάθησε να εκτελέσει γλιστρώντας και ο Μασούρας που ακολούθησε τη ροή της φάσης αστόχησε εξ επαφής, με τη μπάλα να καταλήγει άουτ, αφού πρώτα βρήκε στο δεξί δοκάρι.

Η Ελλάδα προσπάθησε πριν τη λήξη του ημιχρόνου να απειλήσει με ορισμένες στατικές φάσεις, όμως το φάουλ και το κόρνερ, που εκτέλεσε ο Πέτρος Μάνταλος δεν κατέληξαν σε τελική προσπάθεια.

Δε κατάφεραν να σκοράρουν Ζαφείρης και Τσιμίκας

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την εθνική Ελλάδος να ανεβάζει ρυθμούς. Στο 50' ο Τεττέη επιχείρησε να κερδίσει τον Λαπούκοβ με κεφαλιά και ένα λεπτό αργότερα η Ελλάδα έχασε μοναδική ευκαιρία για το 0-1. Ο Γιαμπλόνσκι έκανε το λάθος, ο Τεττέη πέρασε τη μπάλα στον Μάνταλο, που έστρωσε στον Ζαφείρη, όμως ο μέσος της Σλάβια Πράγας αστόχησε από θέση βολής.

Οι ευκαιρίες για την Ελλάδα συνεχίστηκαν. Στο 54' ο Τζόλης βρήκε με εξαιρετική πάσα τον Τσιμίκα, ο οποίος πάτησε περιοχή από τα αριστερά, έκανε ωραίο διαγώνιο σουτ, όμως ο Λαπούκοβ δήλωσε «παρών» απομακρύνοντας σε κόρνερ.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρακολουθούσε προβληματισμένος την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών της εθνικής και στο 63ο λεπτό προχώρησε στις πρώτες του διορθωτικές κινήσεις από τον πάγκο. Ο Νεκτάριος Τριάντης αντικατέστησε τον Μανώλη Σιώπη, κάνοντας το επίσημο ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα. Στον αγωνιστικό χώρο πέρασε, επίσης ο Χαράλαμπος Κωστούλας.

Έπειτα από κλέψιμο του Τριάντη στο 77', ο Μάνταλος τροφοδότησε τον Τζόλη. Ο νεαρός επιθετικός της Μπριζ κινήθηκε ωραία από τα αριστερά, έφερε τη μπάλα στο δεξί, έβαλε ωραία φάλτσα στο σουτ, όμως δε κατάφερε να βρει στόχο. Η μπάλα, πριν καταλήξει εκτός εστίας βρήκε στο δοκάρι του Λαπούκοβ.

Δύο λεπτά αργότερα, ο Μελνιτσένκο βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή, σούταρε με δύναμη, αλλά ο Βλαχοδήμος, ο οποίος έπεσε σωστά, άφησε τη μπάλα να περάσει άουτ. Αυτή έμελλε να είναι και η τελευταία ευκαιρία στον αγώνα, ο οποίος έληξε χωρίς τέρματα.

Ελλάδα και Λευκορωσία επιστρέφουν στη δράση τον ερχόμενο Μάρτιο δίνοντας φιλικές αναμετρήσεις. Υπενθυμίζουμε, πως η προσπάθεια της ομάδας του Γιοβάνοβιτς στην League A του Nations League ξεκινάει τον Σεπτέμβριο του 2026.

Λευκορωσία (Κάρλος Φερρέρ): Λαπούκοβ, Μπεγκούνοβ, Κβάλκο (67′ Κάλινιν), Ζαμπελίν, Γιαμπλόνσκι, Εμπόνγκ, Μαλασέβιτς (46′ Μελνιτσένκο), Μάλκεβιτς, Γκρόμικο (67′ Κόντσεβοϊ), Ντεμτσένκο, Λισάκοβιτς (77′ Μπαρκόβσκι).

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ρότα, Σιώπης (63′ Τριάντης), Ζαφείρης, Μάνταλος (83′ Κουρμπέλης), Τζόλης, Μασούρας (69′ Μασούρας), Τεττέη (63′ Κωστούλας).

Τα αποτελέσματα της Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

Ελλάδα – Δανία 0-3

Σκωτία – Ελλάδα 3-1

Δανία – Ελλάδα 3-1

Ελλάδα – Σκωτία 3-2

Λευκορωσία – Ελλάδα 0-0

Η τελική βαθμολογία του ομίλου

Σκωτία, 13β. Δανία, 11 β. Ελλάδα, 7β. Λευκορωσία, 2β.

Επιμέλεια: Χρήστος Μπαμπούλης