Εθνική Ελλάδας: Ντεμπούτο στην «γαλανόλευκη» για τον Νεκτάριο Τριάντη (vid)

Ο Νεκτάριος Τριάντης πραγματοποίησε και αυτός, μετά τους Τεττέη και Κωστούλα, το επίσημο ντεμπούτο του με την εθνική Ελλάδας. Ο 22χρονος χαφ της Μινεσότα πέρασε στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Μανώλη Σιώπη στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης με την Λευκορωσία.

Ο Τριάντης έγινε ο τρίτος παίκτης που κάνει το ντεμπούτο του υπό τις οδηγίες του Ιβαν Γιοβάνοβιτς, σε αυτή την δυάδα παιχνιδιών, με τον Σέρβο προπονητή να δοκιμάζει και να δίνει χρόνο σε νέους παίκτες για να εγκλιματιστούν πιο εύκολα στο ρόστερ της εθνικής, ενόψει της επόμενης μεγάλης διοργάνωσης που θα παλέψει για να παίξει η «γαλανόλευκη».

