Live το παιχνίδι της εθνικής Ελλάδος κόντρα στην Λευκορωσία

Η εθνική Ελλάδος ταξίδεψε στην Ουγγαρία, οπού σε ουδέτερη έδρα, την ΖΤΕ Αρένα, θα αντιμετωπίσει την Λευκορωσία στην τελευταία αγωνιστική αυτής της προκριματικής φάσης για το Μουντιάλ του 2026. Η «γαλανόλευκη» ως γνωστόν δεν έχει ελπίδες πρόκρισης και θέλει να κλείσει με νίκη και με καλή εμφάνιση αυτά τα παιχνίδια, σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά ματς και για τις δυο ομάδες.

Δείτε ζωντανά την έκβαση της αναμέτρησης στο Athletiko.gr