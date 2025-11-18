Σπορ Ποδόσφαιρο Εθνική Ελλάδας Μουντιάλ Παγκόσμιο Κύπελλο

Live το παιχνίδι της εθνικής Ελλάδος κόντρα στην Λευκορωσία

Η εθνική Ελλάδος κλείνει τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου αντιμετωπίζοντας την Λευκορωσία.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η εθνική Ελλάδος ταξίδεψε στην Ουγγαρία, οπού σε ουδέτερη έδρα, την ΖΤΕ Αρένα, θα αντιμετωπίσει την Λευκορωσία στην τελευταία αγωνιστική αυτής της προκριματικής φάσης για το Μουντιάλ του 2026. Η «γαλανόλευκη» ως γνωστόν δεν έχει ελπίδες πρόκρισης και θέλει να κλείσει με νίκη και με καλή εμφάνιση αυτά τα παιχνίδια, σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά ματς και για τις δυο ομάδες.

Δείτε ζωντανά την έκβαση της αναμέτρησης στο Athletiko.gr

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Εθνική Ελλάδας Μουντιάλ Παγκόσμιο Κύπελλο

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader