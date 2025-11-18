Η ώρα και το κανάλι για το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με την Λευκορωσία

Απόψε (Τρίτη 18/11) πέφτει η αυλαία των προκριματικών του Μουντιάλ για την Εθνική Ελλάδας, η οποία φιλοξενείται από την Λευκορωσία, στα πλαίσια της έκτης αγωνιστικής του ομίλου της.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν κατάφερε να προκριθεί στα τελικά της μεγάλης διοργάνωσης, όμως ευελπιστεί να κλείσει με νίκη και καλή εικόνα αυτή τη προκριματική διαδικασία.

Το παιχνίδι έχει οριστεί για τις 21:45, ενώ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Alpha HD.

