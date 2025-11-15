Σπορ Ποδόσφαιρο Εθνική Ελλάδας Εθνική Ανδρών Μπάμπης Κωστούλας

Εθνική Ελλάδας: Επίσημο ντεμπούτο με τα «γαλανόλευκα» και ο Μπάμπης Κωστούλας (vid)

Ο Χαράλαμπος Κωστούλας έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με την Εθνική Ανδρών, αντικαθιστώντας τον Χρήστο Τζόλη.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μετά το ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη, και ο Χαράλαμπος Κωστούλας πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική ανδρών. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έβαλε τον επιθετικό της Μπράιτον στον αγωνιστικό χώρο, αντικαθιστώντας τον Χρήστο Τζόλη στο 90ο λεπτό της αναμέτρησης με την Σκωτία.

Ο Κωστούλας πέρασε στον αγωνιστικό χώρο του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» γνωρίζοντας την αποθέωση, και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με το εθνόσημο που συνοδεύτηκε με, άνευ βαθμολογικής σημασίας, νίκη απέναντι στους Σκωτσέζους.

Η στιγμή της αλλαγής του Κωστούλα:

