Εθνική Ελλάδας: Επίσημο ντεμπούτο με τα «γαλανόλευκα» και ο Μπάμπης Κωστούλας (vid)

Μετά το ντεμπούτο του Ανδρέα Τεττέη, και ο Χαράλαμπος Κωστούλας πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική ανδρών. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έβαλε τον επιθετικό της Μπράιτον στον αγωνιστικό χώρο, αντικαθιστώντας τον Χρήστο Τζόλη στο 90ο λεπτό της αναμέτρησης με την Σκωτία.

Ο Κωστούλας πέρασε στον αγωνιστικό χώρο του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» γνωρίζοντας την αποθέωση, και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με το εθνόσημο που συνοδεύτηκε με, άνευ βαθμολογικής σημασίας, νίκη απέναντι στους Σκωτσέζους.

Η στιγμή της αλλαγής του Κωστούλα: