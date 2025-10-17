Εθνική Ελλάδας: Τα γκρουπ δυναμικότητας του Nations League και η σημασία τους για το Euro 2028

Αν και η Εθνική Ελλάδας δεν θα πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ο ενθουσιασμός που μας δημιούργησε με το ποδόσφαιρο που παίζει δεν έχει φύγει. Επομένως πλέον περιμένουμε την επόμενη μεγάλη πρόκληση, αυτή του Nations League του 2026, όπου θα συμμετάσχει στη League A.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας της League A μαζί με Ουαλία, Τσεχία και Τουρκία, γνωρίζει τους πιθανούς αντιπάλους του για την κλήρωση που θα λάβει χώρα τους πρώτους μήνες του 2026.

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας της League A:

Α’ γκρουπ : Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία.

: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία. Β’ γκρουπ : Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία.

: Ιταλία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία. Γ’ γκρουπ : Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία.

: Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία, Νορβηγία. Δ’ γκρουπ: Ουαλία, Τσεχία, Ελλάδα, Τουρκία.

* Η Ελλάδα θα κληρωθεί με μία ομάδα από κάθε γκρουπ, εκτός από το Δ’.

Πως σχετίζεται η πορεία της εθνικής στο Nations League με τα προκριματικά του Euro 2028

H Ελλάδα θα κληθεί να αντιμετωπίσει ομάδες κι παίκτες παγκόσμιας κλάσης, όμως δεν θα παίξει τα παιχνίδια απλά για να τσεκάρει τις δυνάμεις της, καθώς μέσα από αυτό θα προκύψουν τα γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028. Εάν η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τερματίσει από 1η έως 3η στο γκρουπ της, τότε θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro. Από την άλλη μεριά, αν η Ελλάδα τερματίσει τελευταία, τότε θα βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και θα έχει ένα μεγαθήριο στον όμιλό της, στην προσπάθεια για επιστροφή σε μια μεγάλη διοργάνωση.

Το καλό είναι βέβαια ότι η εθνική μας δεν μπορεί να «πέσει» χαμηλότερα από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, κάτι που κέρδισε, με τη μεγάλη νίκη επί της Σκωτίας στο Χάμπντεν Παρκ και την άνοδό της στη League A του Nations League.

Πώς θα προκύψουν τα γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro:

A’ γκρουπ : Οι ομάδες της League A που θα τερματίσουν από πρώτες έως τρίτες στο γκρουπ του Nations League

: Οι ομάδες της League A που θα τερματίσουν από πρώτες έως τρίτες στο γκρουπ του Nations League Β’ γκρουπ : Οι ομάδες της League A που θα τερματίσουν τέταρτες στο γκρουπ του Nations League και οι ομάδες της League B που θα τερματίσουν πρώτες ή δεύτερες στο γκρουπ τους

: Οι ομάδες της League A που θα τερματίσουν τέταρτες στο γκρουπ του Nations League και οι ομάδες της League B που θα τερματίσουν πρώτες ή δεύτερες στο γκρουπ τους Γ’ γκρουπ : Οι ομάδες της League B που θα τερματίσουν τρίτες ή τέταρτες στο γκρουπ του Nations League και οι ομάδες της League C που θα τερματίσουν πρώτες στο γκρουπ τους

: Οι ομάδες της League B που θα τερματίσουν τρίτες ή τέταρτες στο γκρουπ του Nations League και οι ομάδες της League C που θα τερματίσουν πρώτες στο γκρουπ τους Δ’ γκρουπ : Οι ομάδες της League C που θα τερματίσουν από δεύτερες έως τέταρτες στο γκρουπ του Nations League

: Οι ομάδες της League C που θα τερματίσουν από δεύτερες έως τέταρτες στο γκρουπ του Nations League Ε’ γκρουπ: Οι ομάδες της League D

Τέλος να αναφέρουμε πως οι νικητές του κάθε ομίλου του Nations League κερδίζουν μια δεύτερη ευκαιρία για πρόκριση στο Euro 2028 εάν δεν τα καταφέρουν μέσω των προκριματικών.