Λετονία - Ελλάδα 0-1: Ο Τζίμας μίλησε στο τέλος και η Εθνική Ελπίδων με 3/3 ονειρεύεται Euro (vid)

Η Εθνική Ελπίδων μετά την τεράστια νίκη (3-2) κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία νίκησε και την Λετονία, έκανε το 3/3 εκτός έδρας, διατήρησε την πρώτη θέση στον όμιλο και πλέον έχει θέσει γερές βάσεις για την απευθείας πρόκριση στο Euro του 2027.

Αν και στο πρώτο ημίχρονο, η κλειστη άμυνα των Λετονών, δυσκόλεψε τους διεθνείς, καθώς δεν έβρισκαν ανοιχτούς χώρους, οι αλλαγές του Ταουσιάνη στην ανάπαυλα, με τους Τζίμα και Κωστούλα να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο άλλαξαν την εικόνα της αναμέτρησης.

Η Εθνίκη ήταν πιο πιεστική και απειλητική, έκλεiσε τους Λετονούς στα καρέ τους, και βρήκε το γκολ-νίκης στο 83ο λεπτό με τον Τζίμα.

Το ματς

Η Εθνική Ελπίδων των πολλών αλλαγών, με τους Τζίμα, Κωστουλά να κάθονται στον πάγκο και τον «χρυσό» σκόρερ Ράλλη στην κορυφή της επίθεσης, μπήκε με την ίδια όρεξη, όπως αντίστοιχα και στο ματς κόντρα στη Γερμανία, έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς ωστόσο να δημιουργήσει κάποια σημαντική ευκαιρία στα πρώτα λεπτά της αναμέτρηση.

Η γαλανόλευκη ήταν εμφανώς ανώτερη σε όλους τους τομείς όμως δεν μπόρεσε να μετουσιώσει σε γκολ τις ευκαιρίες της, με τα σουτ των Γκούμα και Καλοσκάμη να περνάνε άουτ.

Οι Λετονοί δεν άφηναν χώρους στην εθνική, μένοντας σταθερά πίσω στο γήπεδο και προσπαθώντας να δημιουργήσουν κινδύνους μέσω αντεπιθέσεων, χωρίς όμως να απειλήσουν την εστία του Μπότη, με το πρώτο ημίχρονο να λήγει ισόπαλο χωρίς τέρματα.

Ο Γιάννης Ταουσιάνης προέβη σε τριπλή αλλαγή στο ημίχρονο, για να τονώσει την μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας του, οι διεθνείς ανέβασαν ρυθμούς και έχασαν τεράστια ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ με τον Κωστούλα στο 53ο λεπτό.

Η Εθνική ήταν σαφώς πιο απειλητική και έχασε απίθανη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ στο 64ο λεπτό. Ο Άλεν σούταρε, ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων απέκρουσε, η μπάλας στρώθηκε στον Πνευμονίδη, ο οποίος σουτάρε, με την άμυνα των γηπεδούχων να απομακρύνει πάνω στη γραμμή, πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα.

Στο 83ο λεπτό, η Εθνική βρήκε αυτό που έψαχνε καθ' όλη την διάρκεια του παχνιδιού και πήρε τη νίκη με γκολ του Τζίμα (1-0), επέιτα από πολύ ωραία πάσα του Κουτσογούλα.

Λετονία: Παρφιόνοβς, Κάνγκαρς (35′ Τιχόνοβιτς), Νοζέγκμπε, Σεμέσκο, Μιχάλκοβς, Ζαλέικο, Κράγκλικτς, Πατρίκεγεβτς, Λίζουνοβς, Πατίκα, Ανίσκο

Ελλάδα: Μπότης, Κουτσογούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλεν, Καλοσκάμης, Κάτρης (63′ Νικολάου), Γκούμας (46′ Μπρέγκου), Σμυρλής (46′ Κωστούλας), Πνευμονίδης (66′ Παπακανέλλος), Ράλλης (46′ Τζίμας)