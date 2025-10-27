Η Ρωσία «καραδοκεί» για τη συνδιοργάνωση του Euro 2032: Θέλει να αντικαταστήσει την Ιταλία

Παρά τον αποκλεισμό της από όλες τις διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, η Ρωσία εκφράζει ανοιχτά την επιθυμία της να αναλάβει ρόλο συνδιοργανώτριας του Euro 2032, εφόσον η Ιταλία δεν καταφέρει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

Σε δηλώσεις του στη ρωσική ιστοσελίδα Sport, ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, Αλεξάντερ Ντιούκοφ, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Αν η Ιταλία χάσει το δικαίωμα να φιλοξενήσει το τουρνουά λόγω προβλημάτων με τα γήπεδα, η Ρωσία είναι έτοιμη να πάρει τη θέση της».

Οι καθυστερήσεις στα ιταλικά γήπεδα προκαλούν ανησυχία

Η Ιταλία έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση, καθώς παρουσιάζονται σημαντικές καθυστερήσεις στα έργα των γηπέδων που θα φιλοξενήσουν το Euro 2032, το οποίο έχει ανακοινωθεί επίσημα πως θα διεξαχθεί από κοινού με την Τουρκία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας Calcio e Finanza, η ιταλική ομοσπονδία (FIGC) συνεργάζεται με τον επίτροπο των σταδίων Μάσιμο Σέσα, ώστε να οριστικοποιηθεί η λίστα των πέντε γηπέδων που θα σταλούν στην UEFA έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Ανάμεσά τους θεωρείται βέβαιο ότι θα βρίσκονται το “Allianz Stadium” του Τορίνο και το “Olimpico” της Ρώμης, ενώ αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, στη λίστα θα προστεθεί και το νέο “San Siro” του Μιλάνου.

Δύο ακόμη γήπεδα παραμένουν ανοιχτά προς επιλογή, με πιθανές υποψηφιότητες από τη Φλωρεντία, τη Νάπολη και τη Γένοβα.

Από το Μουντιάλ 2018 στην «αναμονή»

Η Ρωσία είχε φιλοξενήσει με επιτυχία το Μουντιάλ του 2018, ωστόσο μετά την εισβολή στην Ουκρανία έχει αποκλειστεί από όλες τις διοργανώσεις της UEFA και της FIFA. Παρ’ όλα αυτά, δείχνει πρόθυμη να επιστρέψει στο προσκήνιο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μέσα από τη συνδιοργάνωση του Euro 2032, εφόσον προκύψει «παράθυρο» συμμετοχής.