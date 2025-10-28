Το άγγιγμα του Μίδα: Ο Ταρέμι μετράει 5 γκολ και μία ασίστ σε 290 λεπτά

Ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με την ΑΕΚ έκανε το πιο... Μεντιλίμπαρ παιχνίδι του από το ξεκίνημα της σεζόν, με τον Μεχντί Ταρέμι σκόρερ και σημείο αναφοράς στο -άνετο όπως εξελίχθηκε η αναμέτρηση- 2-0 του Φαλήρου.

Για πρώτη φορά φέτος, οι «ερυθρόλευκοι» σε ένα ματς υψηλών απαιτήσεων και με τεράστιο «πρέπει» για νίκη, μετά τις γκέλες στους αντίστοιχους αγώνες με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, θύμισαν τόσο έντονα τον καλό εαυτό τους, αυτόν που έχουν δείξει από την πρώτη μέρα που πήρε το τιμόνι του καραβιού ο Βάσκος τεχνικός.

Μπορεί η απόδοση των νταμπλούχων να μην ήταν λαμπερή, ήταν, όμως, άρτια, ό,τι ακριβώς θέλει ο προπονητής τους. Σφιχτή άμυνα, πειθαρχία, καθαρό μυαλό, καθαρές ευκαιρίες στην επίθεση, μηδενικά περιθώρια στον αντίπαλο να απειλήσει (σ.σ. η πρώτη τελική της ΑΕΚ στην εστία καταγράφθηκε στο 91' και ήταν η μοναδική σε όλη την αναμέτρηση).

Όλα αυτά συνέβησαν στο πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος που ο Μεχντί Ταρέμι ήταν βασικός, σε ρόλο περιφερειακού κυνηγού πίσω από τον Ελ Καμπί. Ο Ιρανός επιθετικός ήταν εκείνος που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για το 1-0, με την κάθετη προς τον Ελ Καμπί και την υπέροχη απόκρουση του Στρακόσια, στην πρώτη καθαρή ευκαιρία του ντέρμπι. Κέρδισε το πέναλτι με το οποίο ο Μαροκινός παρτενέρ του, άνοιξε το σκορ, ενώ πέτυχε και το 2-0 με άπιαστη κεφαλιά αξιοποιώντας την εκτέλεση φάουλ του Ποντένσε.

Μετά από το τέλος της αναμέτρησης κι ενώ ο 33χρονος διεθνής είχε αναδειχθεί MVP, δήλωσε -με απόλυτη επίγνωση και ταπεινότητα, δείγμα κλάσης και χαρακτήρα- πως δεν ήταν ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του, αλλά χάρηκε που βοήθησε για να κατακτηθεί το πολύτιμο τρίποντο. Κάπου εκεί δίπλα, ο άνθρωπος που τον έπεισε -με ένα τηλεφώνημα την σωστή στιγμή- να απαρνηθεί άλλες προτάσεις (σ.σ. κάποιες και από τα μέρη μας) για να φορέσει τα ερυθρόλευκα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είπε, όπως πάντα, τη δική του αλήθεια.

«Ο Ταρέμι βοήθησε γιατί προκάλεσε το πέναλτι και σημείωσε ένα γκολ, ήταν ουσιαστικός και σημαντικός. Μπορεί να δώσει πολλά παραπάνω, γιατί πιστεύω ότι δεν είναι ακόμη στην καλύτερή του φυσική κατάσταση, γιατί δεν έχει κάνει ολοκληρωμένη προετοιμασία. Δεν είναι έτοιμος για να παίξει 90 λεπτά και πιστεύω πως στο μέλλον θα είναι έτοιμος να μας δώσει πολλά περισσότερα».

Μάλιστα. Δεν είναι 100% έτοιμος ο Ταρέμι, σύμφωνα με τον πάντα ειλικρινή «Μέντι», ο οποίος ξέρει καλύτερα από τον καθένα τι συμβαίνει με καθένα από όσους μπαίνουν στα δικά του αποδυτήρια. Ξέρει, λοιπόν, και περιμένει την καλύτερη εκδοχή του έμπειρου στράικερ. Κάπου εδώ έρχονται να κουμπώσουν οι αριθμοί που δεν λένε πάντα την αλήθεια στο ποδόσφαιρο, αλλά δείχνουν πολλά.

Ο πρώην παίκτης της Ιντερ, έχει σκοράρει έως τώρα 5 φορές σε 290 αγωνιστικά λεπτά, ενώ έχει δώσει και μία «χρυσή» ασίστ (σ.σ. στο 1-1 της Λεωφόρου). Με μια απλή αναγωγή, βάζει κατά Μέσο Ορο ένα τέρμα ανά 58 λεπτά! Επίδοση που λίγοι επιθετικοί «φτάνουν» σε διεθνές επίπεδο. Το ερώτημα που προκύπτει, λοιπόν, και αφήνει υποσχέσεις, είναι τι θα γίνει αν φτάσει ο Ταρέμι (και) στο 100%...

Η αγκαλιά και η αφιέρωση του Ελ Καμπί

Κάπου εδώ έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία να θυμηθούμε τις αντιδράσεις του Ελ Καμπί. Ο Μαροκινός με το σφύριγμα της λήξης και τα επινίκια μπροστά στη Θύρα 7 έτρεξε στον πάγκο για να αγκαλιάσει τον Ταρέμι και να τον «ευχαριστήσει» για την άριστη συνεργασία τους. Ακόμη και στον πανηγυρισμό του 1-0 τον «έδειχνε» στον κόσμο, για να τον αποθεώσει.

Οταν ένας ποδοσφαιριστής όπως ο «Πρίγκιπας του Ιράν» που μετράει ως τώρα στην καριέρα του 207 γκολ και 102 ασίστ σε 454 εμφανίσεις με συλλόγους, συν 54 τέρματα και 24 ασίστ σε 98 συμμετοχές με την Εθνική του, ακόμη και κάποιος που είναι άσχετος με το ποδόσφαιρο μπορεί να καταλάβει πολλά... Κατά συνέπεια να σκεφτεί και τι θα γίνει όταν βρει την καλή του φόρμα...

Και μόνο το γεγονός ότι έχει κερδίσει την εκτίμηση των συμπαικτών του, έχει γίνει σημείο αναφοράς στα αποδυτήρια, ο προπονητής που τον εμπιστεύεται ξέρει και περιμένει περισσότερα, είναι δεδομένο ότι μιλάμε για μια επένδυση που είναι... λεφτά στην τράπεζα.

Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν παίκτη που παίζει πρώτα για την ομάδα και μετά για τον εαυτό του. Προκύπτει από τη νοοτροπία του, από τη συμπεριφορά του μέσα στο γήπεδο που ψάχνει πρώτα την ασίστ ή την εύκολη πάσα, από τα σεμνά λόγια του. Παρόλα αυτά η επαφή του με τα δίχτυα παραμένει... ερωτική και -όπως φαίνεται- το πάθος για γκολ παραμένει πολύ έντονο.