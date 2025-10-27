Κωστούλας: Το «ιστορικό» πρώτο γκολ στην Premier League και το μήνυμα στα social media (pic)

Ο Μπάμπης Κωστούλας είχε έναν προσωπικό λόγο να χαμογελά, παρά την ήττα της Μπράιτον με 4-2 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ». Ο νεαρός επιθετικός, στη μόλις δεύτερη συμμετοχή του στην Premier League, κατάφερε να σκοράρει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των «γλάρων» στο αγγλικό πρωτάθλημα.

«Περήφανος που πέτυχα το πρώτο μου γκολ»

Μία μέρα μετά το προσωπικό του επίτευγμα, το απόγευμα της Κυριακής, ο διεθνής ποδοσφαιριστής έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα από ανάρτηση που έκανε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Proud moment scoring my first Premier League goal. Not the result we wanted, but we’ll keep pushing and come back stronger. 💪🔵⚪ #BHAFC pic.twitter.com/q4uiCQ9L50 — Charalampos Kostoulas (@c_kostoulas) October 26, 2025

«Περήφανος που πέτυχα το πρώτο μου γκολ στην Premier League. Δεν ήταν το αποτέλεσμα που θέλαμε, αλλά θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί», ανέφερε ο νεαρός στράικερ της Μπράιτον».

Κωστούλας όπως Καραγκούνης 25 χρόνια μετά

Ο 18χρονος επιθετικός έγινε ο δεύτερος Έλληνας που σκοράρει κόντρα στους «Κόκκινους Διαβόλους» μέσα στην εμβληματική έδρα τους. Ο «πρόδρομος» του Κωστούλα δεν είναι άλλος από έναν ζωντανό θρύλο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Γιώργο Καραγκούνη.

Ο εμβληματικός αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας και τότε ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Champions League, στις 17 Οκτωβρίου 2000, είχε ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1 για τους πράσινους, με εντυπωσιακή εκτέλεση φάουλ στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης, όμως το «τριφύλλι» γνώρισε τελικά την ήττα με 3-1. Παρ όλα αυτά το γκολ του Καραγκούνη έμεινε στην ιστορία ως το πρώτο ελληνικό τέρμα που σημειώθηκε κόντρα στους «Κόκκινους Διάβολους».

Σχεδόν 25 χρόνια μετά, ο Μπάμπης Κωστούλας, με μια δυνατή κεφαλιά στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, πήρε τη σκυτάλη και έγινε ο δεύτερος Έλληνας που σκοράρει κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ», μετά τον εμβληματικό αρχηγό των πρασίνων.