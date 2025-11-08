Κωστούλας: Φοράει και φωτογραφίζεται με το επετειακό τζάκετ των 100 χρόνων του Ολυμπιακού
Ο Έλληνας επιθετικός παρέλαβε από την πρώην ομάδα του το επετειακό τζάκετ της και δεν έχασε ευκαιρία να φωτογραφηθεί με αυτό στο instagram.
Ένα ιδιαίτερο δώρο περίμενε τον Μπάμπη Κωστούλα από την χώρα μας. Μπορεί ο Έλληνας επιθετικός να μην αγωνίζεται πλέον στον Ολυμπιακό όμως η διοίκηση της ομάδας φαίνεται ότι δεν τον ξεχνάει καθώς ήταν από τους πρωταγωνιστές του περσινού νταμπλ.
Ο Ολυμπιακός πριν κάποιες μέρες έβγαλε ένα τζάκετ για τη σεζόν των 100 χρόνων, το οποίο έδωσε σε όλους τους παίκτες. Ο Μπάμπης έχει φύγει όμως από την Ελλάδα για την Αγγλία και δεν παρέλαβε ποτέ αυτό το δώρο. Έτσι ήρθε η ώρα, και το πολυπόθητο ένδυμα έφτασε στο νησί.
Ο Κωστούλας το φόρεσε και έσπευσε να μοιραστεί με τους ακόλουθους του μερικές φωτογραφίες ντυμένος στα ερυθρόλευκα.
Δείτε τα στόρι που πόσταρε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram: