Κωστούλας: Φοράει και φωτογραφίζεται με το επετειακό τζάκετ των 100 χρόνων του Ολυμπιακού

Ένα ιδιαίτερο δώρο περίμενε τον Μπάμπη Κωστούλα από την χώρα μας. Μπορεί ο Έλληνας επιθετικός να μην αγωνίζεται πλέον στον Ολυμπιακό όμως η διοίκηση της ομάδας φαίνεται ότι δεν τον ξεχνάει καθώς ήταν από τους πρωταγωνιστές του περσινού νταμπλ.

Ο Ολυμπιακός πριν κάποιες μέρες έβγαλε ένα τζάκετ για τη σεζόν των 100 χρόνων, το οποίο έδωσε σε όλους τους παίκτες. Ο Μπάμπης έχει φύγει όμως από την Ελλάδα για την Αγγλία και δεν παρέλαβε ποτέ αυτό το δώρο. Έτσι ήρθε η ώρα, και το πολυπόθητο ένδυμα έφτασε στο νησί.

Ο Κωστούλας το φόρεσε και έσπευσε να μοιραστεί με τους ακόλουθους του μερικές φωτογραφίες ντυμένος στα ερυθρόλευκα.

Δείτε τα στόρι που πόσταρε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram:

Screenshot