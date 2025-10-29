Η Άρσεναλ πήρε την πρόκριση κόντρα στην Μπράιτον- Βασικοί οι Τζίμας και Κωστούλας (vids)

Η Άρσεναλ υποδέχτηκε τη Μπράιτον με τους Στέφανο Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα στην βασική ενδεκάδα για την φάση των 16 στο League Cup. Οι Λονδρέζοι παρατάχθηκαν με πολλές αλλαγές στο βασικό σχήμα και οι δύο νεαροί φορ της Μπράιτον το εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο καθώς ήταν ιδιαίτερα απειλητικοί, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ισορροπημένο ματς στο πρώτο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι όμως με δύο γκολ στο δεύτερο, συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους (8 αγώνες). Ο Μπάμπης Κωστούλας βγήκε αλλαγή στο 46', ενώ ο Στέφανος Τζίμας αγωνίστηκε σε όλο τον αγώνα.

Οι σημαντικότερες στιγμές του αγώνα

Στο 9΄ ήρθε μία σπουδαία στιγμή για τον Τζίμα. Μετά από εξαιρετική πάσα του Ρουτέρ, βρέθηκε σε τετ-α-τετ στην κόντρα, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Κέπα.

Οι δύο διεθνής επιθετικοί ήταν πολύ δραστήριοι στο πρώτο ημίχρονο και στο 26’ ο Κωστούλας μπήκε στην πορεία της σέντρας του Καντιόγλου, αλλά υπό πίεση δεν κατάφερε να τελειώσει ιδανικά τη φάση μέσα από την περιοχή, με τη μπάλα να καταλήγει άουτ.

Στο 57' οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μετά από απίστευτη συνεργασία με τακουνάκι του Μερίνο στον Λιούις-Σκέλι και εντυπωσιακό τελείωμα του Νουανέρι γράφοντας το 1-0.

Στο 69’ ήρθε νέα μεγάλη ευκαιρία για τη Μπράιτον. Ο Τζίμας πίεσε υποδειγματικά τον Μοσκέρα, ο Γουότσον έστρωσε στον Αγιάρι, όμως το σουτ του σταμάτησε στα σώματα.

Στο 76’, η Άρσεναλ διπλασίασε τα τέρματά της. Ο Στιλ αρχικά απέκρουσε το σουτ του Ανούς, όμως ο Σάκα βρέθηκε στην κατάλληλη θέση και από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Τα αποτελέσματα του League Cup