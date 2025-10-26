Ελ Κααμπί και Ροντινέι αποθέωσαν τον Κωστούλα για το πρώτο του γκολ στην Premier League

Ο Μπάμπης Κωστούλας πέτυχε το πρώτο του γκολ στην Premier League και προκάλεσε... πανικό στους πρώην συμπαίκτες του!

Ο Έλληνας επιθετικός της Μπράιτον μπήκε ως αλλαγή στο 79’ της αναμέτρησης με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στις καθυστερήσεις σκόραρε με κεφαλιά, μειώνοντας σε 3-2. Παρότι η ομάδα του ηττήθηκε με 4-2, ο 19χρονος άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις.

Οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Ροντινέι δεν άργησαν να του στείλουν τα συγχαρητήριά τους μέσω Instagram.

«Το πρώτο από τα πολλά…», έγραψε ο Μαροκινός, ενώ ο Ροντινέι πρόσθεσε με ενθουσιασμό: «Μπράβο, το αξίζεις! Κράτα γερά, αδερφέ!».

printscreen