Ελ Κααμπί και Ροντινέι αποθέωσαν τον Κωστούλα για το πρώτο του γκολ στην Premier League

Ο Μπάμπης Κωστούλας πέτυχε το παρθενικό του τέρμα με τη Μπράιτον και οι Ελ Κααμπί και Ροντινέι, έσπευσαν να τον συγχαρούν στα social media.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Μπάμπης Κωστούλας πέτυχε το πρώτο του γκολ στην Premier League και προκάλεσε... πανικό στους πρώην συμπαίκτες του!

Ο Έλληνας επιθετικός της Μπράιτον μπήκε ως αλλαγή στο 79’ της αναμέτρησης με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στις καθυστερήσεις σκόραρε με κεφαλιά, μειώνοντας σε 3-2. Παρότι η ομάδα του ηττήθηκε με 4-2, ο 19χρονος άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις.

Οι Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Ροντινέι δεν άργησαν να του στείλουν τα συγχαρητήριά τους μέσω Instagram.
«Το πρώτο από τα πολλά…», έγραψε ο Μαροκινός, ενώ ο Ροντινέι πρόσθεσε με ενθουσιασμό: «Μπράβο, το αξίζεις! Κράτα γερά, αδερφέ!».

