Premier League: Νίκησε (και) την Πάλας η Άρσεναλ - Ήττα από την Μπόρνμουθ για τη Νότιγχαμ

Η δράση της 9ης αγωνιστικής στη Premier League συνεχίστηκε με μεγάλο ενδιαφέρον, με την Άρσεναλ να συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις, επικρατώντας με 1-0 της Κρίσταλ Πάλας χάρη στο τέρμα του «πρώην» Έζε (39').

Η Νότιγχαμ από την άλλη ηττήθηκε με 2-0 από την εντυπωσιακή Μπόρνμουθ, η οποία σκαρφάλωσε στη 2η θέση της βαθμολογίας. Τα «κεράσια» προηγήθηκαν με τον Ταβερνιέ στο 25', με τον Κρούπι να διαμορφώνει το τελικό 2-0 στο 40'. Παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού η Φόρεστ.

Στο έτερο σπουδαίο ματς, η Άστον Βίλα επικράτησε με 1-0 της Μάντσεστερ Σίτι, με μοναδικό σκόρερ της αναμέτρησης τον Μάτι Κάς στο 19ο λεπτό.

Το πρόγραμμα/ αποτελέσματα

Λιντς – Γουέστ Χαμ 2-1

Τσέλσι – Σάντερλαντ 1-2

Νιούκαστλ – Φούλαμ 2-1

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 4-2

Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ 3-2



Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας 1-0

Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι 1-0

Γούλβς – Μπέρνλι 2-3

Μπόρνμουθ – Νότινγχαμ Φόρεστ 2-0

26/10 18:30 Έβερτον – Τότεναμ

Η Βαθμολογία