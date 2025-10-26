Σπορ Ποδόσφαιρο Premier League Άρσεναλ Νότιγχαμ Φόρεστ Άστον Βίλα Μάντσεστερ Σίτι

Premier League: Νίκησε (και) την Πάλας η Άρσεναλ - Ήττα από την Μπόρνμουθ για τη Νότιγχαμ

Διαβάστε αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής της Premier League.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η δράση της 9ης αγωνιστικής στη Premier League συνεχίστηκε με μεγάλο ενδιαφέρον, με την Άρσεναλ να συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις, επικρατώντας με 1-0 της Κρίσταλ Πάλας χάρη στο τέρμα του «πρώην» Έζε (39').

Η Νότιγχαμ από την άλλη ηττήθηκε με 2-0 από την εντυπωσιακή Μπόρνμουθ, η οποία σκαρφάλωσε στη 2η θέση της βαθμολογίας. Τα «κεράσια» προηγήθηκαν με τον Ταβερνιέ στο 25', με τον Κρούπι να διαμορφώνει το τελικό 2-0 στο 40'. Παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού η Φόρεστ.

Στο έτερο σπουδαίο ματς, η Άστον Βίλα επικράτησε με 1-0 της Μάντσεστερ Σίτι, με μοναδικό σκόρερ της αναμέτρησης τον Μάτι Κάς στο 19ο λεπτό.

Το πρόγραμμα/ αποτελέσματα

  • Λιντς – Γουέστ Χαμ 2-1
  • Τσέλσι – Σάντερλαντ 1-2
  • Νιούκαστλ – Φούλαμ 2-1
  • Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 4-2
  • Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ 3-2
  • Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας 1-0
  • Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι 1-0
  • Γούλβς – Μπέρνλι 2-3
  • Μπόρνμουθ – Νότινγχαμ Φόρεστ 2-0
  • 26/10 18:30 Έβερτον – Τότεναμ

Η Βαθμολογία

Standings provided by Sofascore

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Premier League Άρσεναλ Νότιγχαμ Φόρεστ Άστον Βίλα Μάντσεστερ Σίτι

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader