Premier League: Νίκησε (και) την Πάλας η Άρσεναλ - Ήττα από την Μπόρνμουθ για τη Νότιγχαμ
Διαβάστε αναλυτικά τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής της Premier League.
Η δράση της 9ης αγωνιστικής στη Premier League συνεχίστηκε με μεγάλο ενδιαφέρον, με την Άρσεναλ να συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις, επικρατώντας με 1-0 της Κρίσταλ Πάλας χάρη στο τέρμα του «πρώην» Έζε (39').
Η Νότιγχαμ από την άλλη ηττήθηκε με 2-0 από την εντυπωσιακή Μπόρνμουθ, η οποία σκαρφάλωσε στη 2η θέση της βαθμολογίας. Τα «κεράσια» προηγήθηκαν με τον Ταβερνιέ στο 25', με τον Κρούπι να διαμορφώνει το τελικό 2-0 στο 40'. Παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού η Φόρεστ.
Στο έτερο σπουδαίο ματς, η Άστον Βίλα επικράτησε με 1-0 της Μάντσεστερ Σίτι, με μοναδικό σκόρερ της αναμέτρησης τον Μάτι Κάς στο 19ο λεπτό.
Το πρόγραμμα/ αποτελέσματα
- Λιντς – Γουέστ Χαμ 2-1
- Τσέλσι – Σάντερλαντ 1-2
- Νιούκαστλ – Φούλαμ 2-1
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον 4-2
- Μπρέντφορντ – Λίβερπουλ 3-2
- Άρσεναλ – Κρίσταλ Πάλας 1-0
- Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι 1-0
- Γούλβς – Μπέρνλι 2-3
- Μπόρνμουθ – Νότινγχαμ Φόρεστ 2-0
- 26/10 18:30 Έβερτον – Τότεναμ