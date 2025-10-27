«Αλλαγή εποχής» στην Premier League: «Εγκατάλειψη» της παραδοσιακής Boxing Day μετά από 137 χρόνια

Ρηξικέλευθες αλλαγές στο τηλεοπτικό τοπίο της Premier League, σύμφωνα με πληροφορίες των Times. Η διοργανώτρια αρχή σκέφτεται την διεξαγωγή ενός μόνο αγώνα την δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων (Παρασκευή 26/12, γνωστή και ως Boxing Day), αντί για τη διεξαγωγή ολόκληρης της αγωνιστικής.

Το διαφαινόμενο «σπάσιμο» της παράδοσης - το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από το κοινό - προκύπτει καθώς το πρόγραμμα των αγώνων επιβαρύνεται αυξανόμενα μετά και την επέκταση των διοργανώσεων της UEFA.

Η συμφωνία της Premier League με την Ομοσπονδία

Κατόπιν συμφωνίας της Αγγλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου με την Premier League, οι αγώνες του Κυπέλλου Αγγλίας οφείλουν υποχρεωτικά να διεξάγονται Σάββατο και Κυριακή, γεγονός, το οποίο επηρέασε την κατεύθυνση στην οποία επιδιώκει να κινηθεί η διοργανώτρια αρχή.

Η συμφωνία αυτή προέκυψε μετά από τη διεύρυνση του προγράμματος των αγώνων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και περιλαμβάνει εκτός των άλλων την κατάργηση των επαναληπτικών αγώνων του Κυπέλλου. Έχει διάρκεια έξι ετών και συνάφθηκε πέρυσι.

Ο ρόλος των τηλεοπτικών παρόχων

Η Premier League οφείλει, λόγω συμβολαίου, να παρέχει στους τηλεοπτικούς οργανισμούς 33 σαββατοκύριακα αγωνιστικής δράσης (και πέντε αγωνιστικές μεσοβδόμαδα). Πρέπει, έτσι, να εκπληρώσει την συμβατική της υποχρέωση.

Ως εκ τούτου, πιθανολογείται πως οι προγραμματισμένοι αγώνες για την Παρασκευή 26/12, δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, γνωστή και ως Boxing Day, θα μετατεθούν για το Σάββατο (27/12), την Κυριακή (28/12) και τη Δευτέρα (29/12).

Η λίγκα, δηλαδή, για να συναντήσει τις απαιτήσεις των τηλεοπτικών οργανισμών, θα αντιμετωπίσει την περίφημη Boxing Day, όπως αντιμετωπίζει και όλες τις υπόλοιπες Παρασκευές του χρόνου.

Η τελική απόφαση προ των πυλών

Η τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί και αναμένονται επαφές ανάμεσα στην Premier League, τις ομάδες και τους τηλεοπτικούς παρόχους. Η διοργανώτρια αρχή είχε ενημερώσει πως θα ανακοινώσει στις 15 Οκτωβρίου το πρόγραμμα των τηλεοπτικών αγώνων για τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο, όμως η ενημέρωση δεν δημοσιοποιήθηκε ακόμη.

Αντικείμενο της συζήτησης δε θα αποτελέσει μόνο το αν ή όχι θα προχωρήσουν στο «σπάσιμο της παράδοσης», αλλά και η επιλογή του μοναδικού αγώνα, που θα εκπροσωπήσει την Premier League στην Boxing Day, σε περίπτωση που αποφασίσουν ανάλογα.

Μόνο για φέτος η αλλαγή - Κανονικά η Boxing Day στις υπόλοιπες κατηγορίες

Η επιφαινόμενη «αλλαγή πορείας» της Premier League δεν θα επηρεάσει το πρόγραμμα των αγώνων της Championship (Β' κατηγορίας Αγγλίας), της τρίτης και τέταρτης εθνικής (League One/League Two) ή των ερασιτεχνικών κατηγοριών στη χώρα. Στις υπόλοιπες κατηγορίες, δηλαδή, η Boxing Day αναμένεται να διεξαχθεί κανονικά με πλήρη αγωνιστική δράση.

Η φετινή Premier League κρύβει μία ιδιαιτερότητα, όσον αφορά το πρόγραμμα των αγώνων. Φέτος, η 26η Δεκεμβρίου είναι Παρασκευή. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις συμβατικές υποχρεώσεις της λίγκας στους παρόχους τηλεοπτικών μεταδόσεων για αγωνιστική δράση τα σαββατοκύριακα δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα στο «καλεντάρι» της φετινής Boxing Day.

Τον ερχόμενο χρόνο, που η 26η Δεκεμβρίου θα είναι Σάββατο, αναμένεται η αγωνιστική ημέρα να διεξαχθεί χωρίς αλλαγές στο πρόγραμμα. Την τελευταία φορά, πάντως, η 26η Δεκεμβρίου συνέπεσε ημέρα Παρασκευή, το 2014, η αγωνιστική διεξήχθη κανονικά την ημέρα της Boxing Day.

Τι είναι η Boxing Day

Η Boxing Day αποτελεί μία από τις μακροβιότερες παραδόσεις στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ως Boxing Day χαρακτηρίζεται η αγωνιστική ημέρα που συμπίπτει χρονολογικά με την ημέρα των Χριστουγέννων, ή την επόμενη της.

Ο πρώτος αγώνας της Boxing Day διεξήχθη το μακρινό 1888 και μέχρι το 1965 οι αγώνες της «Ημέρας Μποξ» διεξάγονταν τόσο στις 25 Δεκεμβρίου, όσο και στις 26 Δεκεμβρίου. Πλέον, ως Boxing Day για τους αγώνες της Premier League λογίζεται η 26η Δεκεμβρίου.