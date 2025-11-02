Επιστροφή στο παρελθόν: Τα μακρινά πλάγια είναι πάλι στην...μόδα

Το ποδόσφαιρο είναι ένα από τα αρχαιότερα αθλήματα στον κόσμο. Αν και η σύγχρονη μορφή του καθιερώθηκε τον 19ο αιώνα, παιχνίδια με παρόμοια χαρακτηριστίκα υπήρχαν ήδη από την αρχαία Ελλάδα, όπως ο Επίσκυρος. Οι τακτικές και ο τρόπος παιχνιδιού έχουν αλλάξει σημαντικά από το πρώτο αγώνα που ήταν ανάμεσα στην Σκωτία και την Αγγλία στις 30 Νοεμβρίου 1872.

Ωστόσο μια τακτική που φαίνεται να μένει αναλλοίωτη στον χρόνο, είναι τα μακρινά πλάγια. Το πρώτο καταγγεγραμένο μακρινό πλάγιο είναι το 1877 με τους Νόρμαν Μπέιλι και Γουίλιαμ Γκαν να ξεχωρίζουν σε αυτή την κατηγορία. Παρότι έχουν περάσει 148 χρονιά, τα μακρινά πλάγια είναι σήμα κατατεθέν στο αγγλικό ποδόσφαιρο με την μονή διαφορά ότι προσαρμόζονται στο στυλ της κάθε εποχής.

Ο Ρόρι Ντελάπ, ο Τόνι Πιούλις και η Στόουκ

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε χρόνια αργότερα ο Ουαλός προπονητής, κατά την διάρκεια της προετοιμασίας για την σεζόν 2007/08 συνέβη ένα απρόσμενο περιστατικό. Οι παίχτες του έκαναν ένα φιλικό διαγωνισμό για το ποιος θα εκτελέσει το πιο μακρινό πλάγιο άουτ. Ο Ρόρι Ντέλαπ αναδείχθηκε νικητής εντυπωσιάζοντας τον Τόνι Πιούλις που χαρακτήρισε τις εκτελέσεις των πλάγιων του «καλύτερες από κόρνερ». Η ικανότητα αυτή του Ντελάπ δεν ήταν τυχαία. Ο Ντελάπ υπήρξε πρωταθλητής στο ακόντιο στα 14 χρόνια του, κάτι που δεν είχε αναφέρει ποτέ στον προπονητή του.

Από εκείνη την ημέρα γεννήθηκε το «Rory Delap long throw-in», που έκανε την Premier League να... τρελαθεί. Ο ποδοσφαιριστής έμεινε μέχρι το 2013 στην Στόουκ, όπως και ο Πιούλις, δημιουργώντας μαζί ένα εκπληκτικό δίδυμο που κράτησε τον σύλλογο στην κατηγορία από την άνοδο του το 2008 έως και το 2018. Από τότε μέχρι και σήμερα, ο Ρόρι Ντελάπ είναι συνώνυμο του μακρινού πλαγίου, με κάθε ποδοσφαιριστή να συγκρίνεται μαζί του, όταν αναλαμβάνει μια τέτοια εκτέλεση.





Τα μακρινά πλάγια στην Premier League του σήμερα

Τα τελευταία χρόνια, αυτή η ξεχασμένη για καιρό τακτική έχει επιστρέψει δυναμικά στην Premier League με όλο και περισσότερες ομάδες να την εντάσσουν στο παιχνίδι τους. Ο λόγος είναι προφανής: τα μακρινά πλάγια αποτελούν μία επικίνδυνη επιθετική επιλογή, δύσκολη να αμυνθείς, καθώς επιτρέπουν γρήγορες και ακριβείς μεταβάσεις μέσα στην περιοχή. Συχνά, μια κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι οδηγεί απευθείας σε γκολ.

Ενδεικτικά, όλες οι 20 ομάδες της Premier League έχουν δοκιμάσει τουλάχιστον τρεις τέτοιες εκτελέσεις τη φετινή σεζόν. Η Μπρεντφορντ βρίσκεται στην κορυφή με 47 μακρινά πλάγια, ακολουθεί η Πάλας με 38, ενώ στην τρίτη θέση είναι η Σάντερλαντ με 33 και τέταρτη η Μπόρνμουθ με 30. Την πρώτη πεντάδα ολοκληρώνει η Τότεναμ του Τόμας Φρανκ με 28 εκτελέσεις.

Long throws are here to stay.



Easy access to the box, difficult to clear because of the lack of pace on the ball, opportunity to create chaos even if the initial header isn’t won by landing on seconds, opportunities to sustain attacks by crowding the edge.



Prevalence will rise. pic.twitter.com/ylYIBPXqSK — EBL (@EBL2017) October 28, 2025

O Nτελάπ ρωτήθηκε για την επιστροφή αυτής της τακτικής, τονίζοντας πως: «Τα πράγματα απλώς επανέρχονται στο ποδόσφαιρο, και αυτό συμβαίνει ξανά. Οι ομάδες το κάνουν επειδή έχουν επιτυχία παίζοντας πιο μακριά και άμεσα». Μένει μόνο να δούμε αν τα μακρινά πλάγια ήρθαν για να μείνουν ή θα αντικατασταθούν με κάποιο άλλο τρόπο επίθεσης στο μέλλον.