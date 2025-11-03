Η FIFPRO αποκάλυψε την κορυφαία ενδεκάδα του 2025 - Ξεχώρισε ξανά η Παρί Σεν Ζερμέν

Η FIFPRO ανακοίνωσε την κορυφαία ενδεκάδα για το 2025, μέσα από την ετήσια ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν 26.000 επαγγελματίες ποδοσφαιριστές από 68 χώρες. Όπως κάθε χρόνο, οι ίδιοι οι παίκτες ψήφισαν τους καλύτερους συναδέλφους τους, διαμορφώνοντας τη «χρυσή» ομάδα της σεζόν.

Η φετινή επιλογή είχε ξεκάθαρη γαλλική… υπογραφή, καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν κυριάρχησε απόλυτα μετά την εντυπωσιακή χρονιά που ολοκλήρωσε με τρεμπλ τίτλων. Πέντε ποδοσφαιριστές των Παριζιάνων βρέθηκαν στην κορυφαία ενδεκάδα: Χακίμι, Νούνο Μέντες, Βιτίνια, Ντεμπελέ και Ντοναρούμα, ο τελευταίος, ωστόσο, ανήκει πλέον στη Μάντσεστερ Σίτι.

Πίσω από την Παρί, οι δύο «αιώνιοι» της Ισπανίας έδωσαν επίσης δυναμικό παρών.

Η Μπαρτσελόνα με τους Λαμίν Γιαμάλ και Πέδρι, και η Ρεάλ Μαδρίτης με τους Τζουντ Μπέλινγχαμ και Κιλιάν Εμπαπέ, συμπλήρωσαν τη λάμψη της φετινής Dream Team.

Την ενδεκάδα ολοκλήρωσαν δύο Άγγλοι αστέρες της Premier League, οι Βίρτζιλ Φαν Ντάικ της Λίβερπουλ και Κόουλ Πάλμερ της Τσέλσι, οι οποίοι ξεχώρισαν με τις εμφανίσεις τους τη χρονιά που πέρασε. Η FIFPRO παρουσίασε την κορυφαία ενδεκάδα σε σχηματισμό 3-4-3

Η κορυφαία ενδεκάδα της FIFPRO για το 2025

Τερματοφύλακας:

Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Παρί Σεν Ζερμέν / Μάντσεστερ Σίτι)

Αμυντικοί:

Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν), Βίρτζιλ Φαν Ντάικ (Λίβερπουλ), Νούνο Μέντες (Παρί Σεν Ζερμέν)

Μέσοι:

Τζουντ Μπέλινγχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης), Πέδρι (Μπαρτσελόνα), Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι), Βιτίνια (Παρί Σεν Ζερμέν)

Επιθετικοί:

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα), Ουσμάν Ντεμπελέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης)