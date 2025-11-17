Νέος γύρος «πολέμου» μεταξύ Εμπαπέ και Παρί – Απαιτεί αποζημίωση μαμούθ

Η διαμάχη ανάμεσα στον Κιλιάν Εμπαπέ και την Παρί Σεν Ζερμέν όχι μόνο δεν έχει κοπάσει, αλλά παίρνει διαρκώς μεγαλύτερες διαστάσεις, παρότι έχουν περάσει σχεδόν 18 μήνες από τότε που ο Γάλλος άσος αποχώρησε για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο σούπερ σταρ της «βασίλισσας» προσφεύγει πλέον στη δικαιοσύνη, απαιτώντας αποζημίωση που αγγίζει τα 240 εκατομμύρια ευρώ από την πρώην ομάδα του.

Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Παρί, τρίτος σε τελικές πάσες και μέσα στους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών της Ligue 1, μπορεί να γύρισε σελίδα με τη μεταγραφή του στο Μπερναμπέου το καλοκαίρι του 2024, όμως το παρελθόν εξακολουθεί να τον κυνηγά.

Η κόντρα μεταξύ των δύο πλευρών κρατά εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο, με αιτία οικονομικές διαφορές που δεν έχουν γεφυρωθεί ποτέ. Το πιο πρόσφατο επεισόδιο εκτυλίχθηκε τη Δευτέρα (17/11) στο δικαστήριο εργατικών διαφορών στο Παρίσι, όπου ο Εμπαπέ, μέσω των νομικών του, αξίωσε αποζημίωση ύψους 240 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση που, όπως υποστηρίζει, είχε από τον σύλλογο πριν αποχωρήσει.

Η αντίδραση της Παρί ήταν άμεση και εξίσου επιθετική. Η διοίκηση των πρωταθλητών Ευρώπης κατέθεσε μήνυση κατά του 26χρονου άσου και απαιτεί 180 εκατομμύρια ευρώ, επικαλούμενη τη χαμένη μεταγραφή ύψους 300 εκατ. ευρώ στην Αλ Χιλάλ που δεν προχώρησε επειδή ο παίκτης αρνήθηκε να την αποδεχτεί.