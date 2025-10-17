Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Εμπαπέ πήρε αυτοκίνητο αξίας 150.000 αλλά δεν έχει δίπλωμα να το οδηγήσει

Στα πλαίσια των χορηγικών συνεργασιών της, η Ρεάλ Μαδρίτης χαρίζει κάθε χρόνο πολυτελή οχήματα στους παίκτες της ομάδας. Για τον Κιλιάν Εμπαπέ, αυτή τη φορά το δώρο είναι ένα σπορ αυτοκίνητο… που όμως δεν μπορεί να οδηγήσει.

Ο Εμπαπέ ξεκίνησε τη σεζόν με εντυπωσιακό τρόπο υπό τις οδηγίες του Τσάμπι Αλόνσο, σκοράροντας 14 γκολ σε μόλις 10 αγώνες. Ο Γάλλος επιθετικός δέχτηκε ένα ηλεκτρικό μοντέλο, αξίας περίπου 150.000€, το οποίο συνοδεύεται μάλιστα από προσωποποιημένη πινακίδα με το όνομά του. Το πρόβλημα; Στα 26 του χρόνια, ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας δεν έχει ακόμα δίπλωμα οδήγησης.

Ο Εμπαπέ ποτέ δεν έκρινε απαραίτητο να δώσει το τεστ, προτιμώντας να μετακινείται με προσωπικό οδηγό. Σύμφωνα όμως με την εφημερίδα L’Équipe, η μητέρα του τον προτρέπει να το πάρει τελικά: «Θα δεις, θα σου κάνει καλό να έχεις μισή ώρα μόνο για σένα, χωρίς οδηγό ή σωματοφύλακες».

Μέχρι τότε, το αστέρι της Ρεάλ θα πρέπει να αρκεστεί στη θέση του επιβάτη στο πολυτελές του όχημα… όπως συμβαίνει έως τώρα. Ένα ονειρεμένο γκαράζ, αλλά χωρίς ακόμα το τιμόνι στα χέρια του.